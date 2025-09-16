La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia

La Escuela Secundaria N° 713 “Juan Abdala Chayep” de Esquel se prepara para celebrar su 50° aniversario el próximo 26 de enero. Para conmemorar esta fecha, la institución educativa ha iniciado una serie de actividades de reconstrucción histórica con el objetivo de honrar su trayectoria.

Para llevar a cabo el proyecto, un grupo de docentes y directivos ha estado recopilando información, documentos y fotografías de la historia de la escuela. “La idea es reconstruir cómo fue fundada, cómo fue creada y cómo es hoy nuestra 713”, explicó la directora Verónica Feu. El equipo está realizando entrevistas a ex directivos, ex estudiantes y ex docentes. A través de sus relatos, los docentes han descubierto datos interesantes sobre la escuela, como el accidente en el que murió el primer director, un hecho trágico que ocurrió a menos de un año de su fundación.

La docente Romina Ferraris hizo un llamado a toda la comunidad educativa, incluyendo a quienes ya no forman parte de la institución, a enviar fotos, documentos y videos. Los interesados pueden enviar su material al correo aniversario713@gmail.com. “La idea es generar mucha producción para el año que viene”, afirmó Ferraris.

Los videos, de hasta 30 segundos, pueden incluir anécdotas, saludos y recuerdos. Jessica Fernández, otra de las docentes a cargo del proyecto, explicó que la idea es que la exposición del material no se limite al mes de enero, sino que se extienda a lo largo del año.

El director Germán García resaltó la importancia de la radio escolar como herramienta pedagógica, especialmente para los estudiantes de la orientación en Comunicación. En este sentido, anunció una gran novedad: la escuela ya cuenta con un transmisor y otros insumos necesarios para salir al aire. “Próximamente, cuando ya tengamos alguna novedad, nos van a poder escuchar y vamos a poder hacer todos los programas de manera directa”, afirmó.

La escuela también está trabajando en una línea de tiempo histórica y en la creación de merchandising, como llaveros conmemorativos. Además, lanzará un bono de contribución con premios donados por la comunidad, con el objetivo de recaudar fondos para solventar los gastos del aniversario.



T.B