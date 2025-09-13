La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia

Hoy sábado 13 y mañana domingo 14, 20 niños de la Escuela Municipal de Atletismo Awkache Kids, participará en el Torneo de Pista y Campo organizado por la Asociación de atletismo del Sur de Comodoro Rivadavia, y en el Grand Prix "Camino a Crónica".

Acompañados también por 4 atletas mayores de Awkache, correrán las distancias de la Corrida Quonam.

El club extiende un agradecimiento especial a las familias por apoyar económicamente este sueño. Acompañan a la Delegación las entrenadoras Silvana Corbalan Peña y Cristina Campos.

