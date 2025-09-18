13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
18 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates

Gastón Pla presenta su nuevo local en Esquel, ofreciendo todo lo necesario para compartir y disfrutar de esta tradición argentina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Gastón Pla, fundador de "Surco Mates", dialogó con Red43 sobre la apertura del nuevo local. 

 

"Una nueva propuesta acá en Esquel, un nuevo local que se suma al centro para poder ofrecer un servicio de comodidad, de confort, de amistad. Esto nace en el 2020, plena pandemia, me encontré con el mate en una noche en la cual estaba pensativo y desde ese momento fue un no parar", comentó sobre los orígenes de su relación con el mate. 

 

Respecto al nombre del emprendimiento, explica Gastón: "Es algo muy sencillo: todo se resume en que siempre hay un surco en tu día para que puedas tomar un mate". 

 

En Surco podrán encontrar todo para preparar un buen mate, desde distintos modelos de bombillas y mates, hasta yerbas y materas. El local se encuentra en Roca al 785, y estará abierto de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hs, y de 17:00 a 20:30 hs, mientras que los sábados el horario de atención será únicamente de 9:30 a 13:00 hs. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates
2
 Agustín Conturso sobre la situación de la empresa NEXT: “Esto es una pelea absurda”
3
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
4
 Sexo al aire libre: vecinos denuncian que parejas hacen el amor en un descampado
5
 El proyecto de fibra óptica de NEXT, en pausa por falta de respuesta municipal
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
4
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -