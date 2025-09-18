Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates

Gastón Pla, fundador de "Surco Mates", dialogó con Red43 sobre la apertura del nuevo local.

"Una nueva propuesta acá en Esquel, un nuevo local que se suma al centro para poder ofrecer un servicio de comodidad, de confort, de amistad. Esto nace en el 2020, plena pandemia, me encontré con el mate en una noche en la cual estaba pensativo y desde ese momento fue un no parar", comentó sobre los orígenes de su relación con el mate.

Respecto al nombre del emprendimiento, explica Gastón: "Es algo muy sencillo: todo se resume en que siempre hay un surco en tu día para que puedas tomar un mate".

En Surco podrán encontrar todo para preparar un buen mate, desde distintos modelos de bombillas y mates, hasta yerbas y materas. El local se encuentra en Roca al 785, y estará abierto de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hs, y de 17:00 a 20:30 hs, mientras que los sábados el horario de atención será únicamente de 9:30 a 13:00 hs.

R.G.