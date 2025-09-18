12°
Esquel, Argentina
Jueves 18 de Septiembre de 2025
18 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

44 adultas mayores de Esquel viajarán a Dolavon para el “abuelazo”

Una delegación de mujeres de la tercera edad de la ciudad se prepara para participar del encuentro con una coreografía que crearon para la ocasión.
Por Redacción Red43

Una delegación de 44 mujeres adultas mayores de Esquel viajará este viernes a Dolavon para participar del evento “abuelazo”, un encuentro para personas de la tercera edad que se desarrollará el fin de semana. La referente del grupo, Azucena Sambueza, contó que se organizaron para asistir a la fiesta, pero no contaban con un micro para el traslado.

 

La referente del grupo, que tiene más de 120 alumnas que asisten al Centro de Acción Familiar (CAF), destacó que días atrás la secretaria de Acción Social de Dolavon se comunicó para informarles que, por decisión del intendente, Dante Bowen, la municipalidad les pondrá a disposición un colectivo para que puedan viajar.

 

Sambueza contó que la delegación, que también estará acompañada por jóvenes para ayudar al grupo, se alojará en Gaiman, pero que ella alquiló una casa en Dolavon para que las adultas mayores tengan un espacio con baño y para que puedan compartir mateadas.

 

La delegación esquelense viajará el viernes a la medianoche para llegar a la mañana del sábado a Dolavon. Además de participar de las actividades, llevarán una coreografía que crearon durante sus encuentros, con el objetivo de presentarla en la fiesta.

 

Sambueza se mostró muy feliz de poder ayudar a las adultas mayores “que es gente de los barrios que no puede pagar un gimnasio para la actividad física”, y destacó que el grupo también realiza tareas solidarias y visita otras instituciones. Además, aseguró que no reciben ayuda de ninguna repartición y que todo lo hacen con recursos propios.

