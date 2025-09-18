12°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 18 de Septiembre de 2025
18 de Septiembre de 2025
Oportunidad laboral: Municipalidad convoca a personas para puesto técnico

Las personas interesadas podrán postularse hasta el 2 de octubre, presentando su currículum y documentación requerida.
La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Dirección de Comercio, convoca a profesionales interesados en cubrir el puesto de bromatólogo/a en el cuerpo de inspectoría municipal. 

 

Requisitos para postularse

 

Los candidatos deben contar con título terciario o universitario en Bromatología, Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Bioquímica, Ingeniería en Alimentos o carreras afines, además de matrícula y habilitación profesional vigente en la provincia de Río Negro.

 

Se valorará experiencia en inspección y control de alimentos, conocimiento del Código Alimentario Argentino y normativas provinciales, así como habilidades para trabajar en equipo y buena relación con comerciantes y productores locales.

 

 

Funciones del cargo

 

El bromatólogo o bromatóloga será responsable de fiscalizar la manipulación, elaboración y comercialización de alimentos en el ejido municipal, emitir informes técnicos y dictámenes bromatológicos, y brindar asesoramiento y capacitaciones en seguridad e higiene alimentaria.

 

Cómo postularse

 

Las personas interesadas deben presentar CV y copia del título habilitante en la Dirección de Comercio (Av. San Martín y Roca) o enviarlos por correo electrónico a comercioelbolson@gmail.com antes del 2 de octubre de 2025.

 

 

 

O.P

 

