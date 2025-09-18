Oportunidad laboral: Municipalidad convoca a personas para puesto técnico

La Municipalidad de El Bolsón, a través de la Dirección de Comercio, convoca a profesionales interesados en cubrir el puesto de bromatólogo/a en el cuerpo de inspectoría municipal.

Requisitos para postularse

Los candidatos deben contar con título terciario o universitario en Bromatología, Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Bioquímica, Ingeniería en Alimentos o carreras afines, además de matrícula y habilitación profesional vigente en la provincia de Río Negro.

Se valorará experiencia en inspección y control de alimentos, conocimiento del Código Alimentario Argentino y normativas provinciales, así como habilidades para trabajar en equipo y buena relación con comerciantes y productores locales.

Funciones del cargo

El bromatólogo o bromatóloga será responsable de fiscalizar la manipulación, elaboración y comercialización de alimentos en el ejido municipal, emitir informes técnicos y dictámenes bromatológicos, y brindar asesoramiento y capacitaciones en seguridad e higiene alimentaria.

Cómo postularse

Las personas interesadas deben presentar CV y copia del título habilitante en la Dirección de Comercio (Av. San Martín y Roca) o enviarlos por correo electrónico a comercioelbolson@gmail.com antes del 2 de octubre de 2025.

