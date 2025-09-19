13°
Alumnos de Costa de Lepá aprenden a cultivar hongos gírgolas

En un taller práctico, estudiantes y vecinos trabajaron junto a investigadores del CIEFAP para aprender a producir este hongo comestible en troncos, como parte de una jornada de la materia Producción Vegetal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y la Escuela Agrotécnica N° 99 de Costa de Lepá fueron el escenario para un taller práctico sobre el cultivo de hongos gírgolas en troncos. El evento se llevó a cabo como parte de la materia "Producción Vegetal" con el objetivo de brindar conocimientos prácticos sobre la producción de estos hongos comestibles en la región. 

El Mg. Juan Monges, investigador del Laboratorio de Producción de Blancos de Hongos Comestibles y Medicinales del CIEFAP, fue el encargado de guiar el taller. Compartió diversas técnicas de cultivo en troncos con los participantes, una comunidad educativa que incluye a siete estudiantes de quinto año, así como a docentes y a algunos residentes de Costa de Lepá interesados en la producción local.

 

Un espacio de aprendizaje práctico

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender de primera mano sobre las diferentes etapas del cultivo:

 

  • Preparación del material: cómo seleccionar y acondicionar los troncos.

     

  • Inoculación: la técnica para sembrar las esporas de las gírgolas en la madera.

     

  • Seguimiento del proceso: los cuidados necesarios para asegurar el crecimiento del hongo.

     

 

Esta colaboración entre el CIEFAP y la Escuela Agrotécnica N° 99 ha demostrado ser un excelente ejemplo de cómo la investigación aplicada puede beneficiar a la comunidad local, fomentando la producción de alimentos y el desarrollo de habilidades prácticas.

 

 

 

E.B.W.

 

 

 

