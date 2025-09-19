Chubut en la Feria Internacional del Turismo

Chubut tendrá una destacada participación en la 29.ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se realizará del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural en Buenos Aires. La presencia de la provincia en la feria busca continuar con las acciones de promoción impulsadas por el gobierno provincial para difundir sus atractivos.

El gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, organizó un cronograma completo de actividades, que incluye un stand institucional con la participación de 15 destinos y 27 emprendimientos turísticos.

Actividades y artistas invitados

La FIT 2025 abrirá sus puertas al público general el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre, de 14 a 19 horas. Durante estos días, el público podrá disfrutar de degustaciones gastronómicas, shows artísticos y conocer la diversa oferta turística de la provincia.

Los días lunes 29 y martes 30, el evento será exclusivamente para profesionales del sector, con rondas de negocios y capacitaciones. El horario para estos días será de 10 a 19 horas.

Entre las actividades más destacadas organizadas por el gobierno provincial, se encuentra la presentación en vivo de los artistas chubutenses Yoel Hernández y Yhosva Montoya, el domingo 28. Se presentarán a las 17:30 en el Escenario Externo “Elegí Argentina” y a las 19:30 en el Escenario Stand Patagonia.

Además, el sábado 27, los chefs Walter Álvares y Juan Pablo López darán una clase de cocina en vivo en el Stand Patagonia, a las 16:45.

El cronograma también incluye diversas charlas y presentaciones:

Lunes 29: Lanzamiento de la Temporada de Tulipanes por Juan Carlos Ledesma de Tulipanes Patagonia, de Trevelin, a las 14:00.

Lunes 29: “Puerto Madryn, naturaleza muy cerca”, a cargo del fotógrafo Maxi Jonas , a las 12:00.

Sábado 27: “Trevelin: Pueblo de Experiencias”, por la Secretaría de Turismo de Trevelin y “Charla Turismo Naútico – Habitantes del Mar”, por el Ente Comodoro Turismo, a las 16:00.

Domingo 28 Se repite “Charla Turismo Naútico – Habitantes del Mar”, por el Ente Comodoro Turismo, a las 14:30.

Lunes 29: Cholila dará la charla “Comarca Andina, tu próximo destino” a las 14:30, mientras que la Secretaría de Turismo de Esquel presentará “Esquel te Conecta” a las 15:30 y 16:00.

Presencia chubutense en uno de los eventos más esperados

El stand de Chubut contará con la participación de representantes de las localidades de Rada Tilly, Puerto Pirámides, Gualjaina, Sarmiento, Corcovado, Esquel, Trevelin, Cholila, Gaiman y Epuyén.

También estarán presentes el Ente Comodoro Turismo, el Ente Mixto de Promoción Turística Puerto Madryn, el Ente Mixto Rawson Turístico (EMRATUR) y el Ente Trelew Turístico (ENTRETUR).

Además, el sector privado estará representado por 27 emprendimientos, incluyendo agencias de viajes como Cuyun Co, Huinca Travel y Flamenco Tour, y hoteles como Tremun Hoteles, Hotel Yene Hue y el Hostel Viajeros.

El listado completo de empresas incluye a la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL) y CAMTUR de Lago Puelo, Roqueta Prat S.A., Hotel Austral, Habitantes del Mar Lafkenche, Tonina Tour y Buceo, Mar del Sur Viajes, Euforia, Calew Travel, Euforia Viajes, Arroyo Escondido, Marcando Ruta, Peke Sosa Avistajes y Meraki Sur.

E.B.W.