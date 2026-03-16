Torres lanzó el programa de anteojos gratuitos: cronograma de visitas en toda la provincia

En el marco de las diversas políticas provinciales orientadas a fortalecer el acceso a una salud de calidad en todo el territorio, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó en Trelew la presentación del Programa Federal “Ver para Ser Libres” (VPSL): una iniciativa articulada junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, destinada a garantizar controles oftalmológicos y la provisión gratuita de anteojos a estudiantes en edad escolar.

La actividad se desarrolló en la Escuela N° 122 “Juan Bautista Alberdi” de Trelew y contó con la participación de los ministros de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani, y de Educación, José Luis Punta; la secretaria de Gobierno, Macarena Acuipil; la subsecretaria de Salud Pública de Chubut, Anabel Pena; y el intendente de Trelew, Gerardo Merino.

El programa se implementa mediante unidades móviles oftalmológicas completamente equipadas, que recorren el territorio provincial realizando controles visuales, diagnósticos y fabricación de lentes en el mismo día, contando también con la participación de médicos oftalmólogos del sistema sanitario provincial. La iniciativa busca reducir las brechas de acceso al diagnóstico y tratamiento de problemas visuales, particularmente en zonas rurales y contextos de mayor vulnerabilidad social.

Herramientas esenciales para fortalecer el aprendizaje

Durante la presentación, Torres destacó el alcance de la iniciativa y señaló que el objetivo es extender el programa a todo el interior de la provincia.

“Queremos implementarlo en cada rincón del territorio, primero con el diagnóstico y luego resolviendo el problema de chicos que necesitan anteojos y que muchas veces no pueden acceder a ellos. Además de representar una dificultad para el aprendizaje, en muchos casos implica un costo que las familias no pueden afrontar”, explicó el mandatario.

En ese sentido, el gobernador remarcó que el programa es completamente gratuito y valoró el trabajo conjunto con el Gobierno nacional para su implementación.

“Hay muchos chicos que ya recibieron sus anteojos y otros que se han acercado para hacer el diagnóstico. Poder ir a la escuela con la posibilidad de ver bien es algo básico, una herramienta fundamental para el aprendizaje de los estudiantes que lo necesitan”, sostuvo.

Asimismo, el titular del Ejecutivo provincial puso en valor la colaboración de los equipos docentes en el desarrollo de la iniciativa: “los docentes cumplen un rol clave para que este programa funcione y tenga continuidad. La idea es poder realizarlo año a año para que, desde el inicio de su trayectoria escolar, los chicos que lo necesiten puedan acceder a sus anteojos”, expresó.

Recorrida

Durante los meses de marzo y abril, las unidades móviles del Programa Federal “Ver para Ser Libres” (VPSL) recorrerán distintas localidades de la provincia para realizar controles visuales y entrega de lentes a estudiantes.

Trelew

16/03 – Escuela N° 122

17/03 – Escuela N° 730

18/03 y 19/03 – Escuela N° 224 (destinado a estudiantes de las escuelas N° 3, 224, 173 y 157)

20/03 al 24/03 – Escuela N° 196 (destinado a alumnos de las escuelas N° 195, 175, 156, 21, 206 y 122)

25/03 al 27/03 – Escuela N° 216

Gaiman

31/03 y 01/04 – Escuela N° 100 (destinado también a estudiantes de las escuelas N° 61, 130 y 55)

Dolavon

02/04 y 03/04 – Escuela N° 101 (destinado también a alumnos de las escuelas N° 101, 140, 139 y 125)

Las Plumas

06/04 – Escuela N° 77 (destinado también a estudiantes de las escuelas N° 56, 118 y 212)

Paso de Indios

07/04 y 08/04 – Escuela N° 15 (destinado también a estudiantes de las escuelas N° 31 y 6)

Esquel

09/04 y 10/04 – Escuela N° 210 (destinado también a alumnos de las escuelas N° 54, 112, 179 y 205)

Camarones

17/03 y 18/03 – Escuela N° 16

Comodoro Rivadavia

19/03 y 20/03 – Escuela N° 183 (destinado también a estudiantes de las escuelas N° 52, 13, 32, 39, 91, 105, 143, 153, 154, 155, 160, 172, 198, 209 y 211)

25/03 y 26/03 – Escuela N° 161 (destinado también a alumnos de las escuelas N° 23, 27, 104, 111, 115, 126, 147, 169, 171, 197, 203 y 221)

27/03 – Escuela N° 749 (destinado también a estudiantes de las escuelas N° 83, 1, 146, 26, 34, 43, 44, 119, 133, 184, 204 y 218)

31/03 y 01/04 – Escuela N° 749

Rada Tilly

02/04 y 03/04 – Escuela N° 12 (destinado también a alumnos de la Escuela N° 217)

Sarmiento

06/04 y 07/04 – Escuela N° 28 (destinado también a estudiantes de las escuelas N° 28, 82, 135, 163, 180 y 102)

Río Mayo

08/04 al 10/04 – Escuela N° 36 (destinado también a alumnos de las escuelas N° 36, 72, 70, 73, 94 y 71)

Características del programa

El programa “Ver para Ser Libres” (VPSL) se basa en un modelo de articulación entre la Nación, la Provincia y los municipios, promoviendo una estrategia territorial que permite acercar servicios especializados de salud visual a comunidades donde el acceso a estos controles suele ser limitado.

Entre sus objetivos principales se destacan:

• Garantizar controles oftalmológicos gratuitos para niños y adolescentes;

• Detectar tempranamente dificultades visuales que puedan afectar el desarrollo educativo y social;

• Proveer anteojos sin costo a quienes los necesiten;

• Reducir desigualdades en el acceso a la salud visual entre distintas regiones del país;

• Mejorar el rendimiento escolar mediante la corrección de déficits visuales;

• Promover la participación comunitaria y la concientización sobre la salud visual.

La iniciativa se desarrolla mediante operativos territoriales con unidades móviles oftalmológicas, equipadas con tecnología clínica y laboratorio óptico, lo que permite realizar controles completos, medir el error refractivo, prescribir anteojos, fabricar los lentes en el mismo operativo y entregarlos al estudiante beneficiario.

En los casos de graduaciones superiores a determinados niveles, los anteojos pueden entregarse posteriormente dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles.

Cada atención queda registrada mediante un sistema nominal, lo que permite realizar el seguimiento de cada caso, garantizar la trazabilidad del proceso y asegurar transparencia en la implementación.

El programa está destinado principalmente a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años, especialmente estudiantes de escuelas rurales, alumnos de contextos vulnerables y comunidades con dificultades de acceso a servicios oftalmológicos. De manera excepcional, pueden atenderse personas mayores de 17 años cuando exista justificación social.

Circuito operativo

El operativo contempla distintas etapas de atención.

En primer lugar, se realiza un tamizaje previo, llevado adelante por equipos locales integrados por agentes sanitarios, personal de enfermería o profesionales capacitados. Este proceso permite detectar posibles problemas de agudeza visual, priorizar la atención oftalmológica y ordenar el flujo del operativo.

Posteriormente, profesionales oftalmólogos realizan la evaluación clínica, analizando los resultados del tamizaje y prescribiendo la graduación final de los lentes. Para ello se utilizan autorefractómetros, que permiten estimar el error refractivo de manera automatizada y agilizar el proceso de diagnóstico.

La tercera etapa consiste en la fabricación de los anteojos, que se realiza dentro de las unidades móviles, equipadas con laboratorios ópticos que incluyen frontofocómetro digital, biseladoras automáticas y manuales, trazadores de medición y calentadores de armazones.

Los lentes utilizados son CR-39 o superiores (ISO 9002), y los estudiantes pueden elegir el marco de su preferencia, lo que fortalece la apropiación y el uso del anteojo.

La entrega de los lentes se realiza durante el mismo día en los casos de graduaciones menores a seis dioptrías, mientras que para graduaciones superiores el plazo máximo de entrega es de 10 días hábiles.

En definitiva, el Programa Federal “Ver para Ser Libres” constituye una herramienta estratégica para ampliar el acceso a la salud visual de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio provincial. A partir de la articulación entre el Gobierno del Chubut, el Estado nacional y los municipios, la iniciativa permite acercar controles oftalmológicos y la provisión gratuita de anteojos a comunidades donde el acceso a estos servicios resulta limitado, reduciendo brechas sanitarias y fortaleciendo las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes.









M.G