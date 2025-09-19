Ozzy Osbourne y Black Sabbath serán homenajeados en Trevelin

Gabriel Martín es el cantante de la banda local Arqueano, “una banda de hard rock, rock pesado, rock duro, como quiera llamarlo”, formada en Esquel hace alrededor de 8 años, y que desde el momento cero hizo temas de Ozzy y Black Sabbath: “No te olvides que nosotros somos grandes y esta música la escuchamos a los 10, 8, 12 años. Entonces es la música que realmente nos marcó de chiquitos y bueno, lamentablemente contra lo que quizás nuestros padres hubieran querido, no se fue nunca”.



Este sábado en La Encrucijada de Trevelin, la jornada será especial para los metaleros de antes, y los nuevos que llegan con la muerte de Ozzy Osbourne: “homenajear al viejo que tantas alegrías nos dio durante tanto tiempo y que fueron los creadores de un género que todavía sigue muy vivo dentro de la música internacional”.



El luto de los metaleros vestidos de negro



Para quien no conoce Black Sabbath ni la música metal, este recital es una posibilidad de descubrirlo por la puerta grande: “Ozzy fue el cantante de Black Sabbath, la banda que le dio el marco conceptual al heavy metal a nivel mundial. Se despidieron este año en la cancha de fútbol de Birmingham, su pueblo natal, un concierto que arrancó cerca de la 1 del mediodía y terminó a las 10 de la noche, que muchos lo vimos por streaming, con bandas como Metallica, Slayer, Mastodon, un montón de gente rindiéndole tributo. A los pocos días, Ozzy murió de un ataque cardíaco”.



Así como esas grandes bandas, Arqueano se propuso elegir que canciones interpretar: “Algunas que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo como “Shot in the Dark”, “Crazy Train”, y después hay otros para que se sorprendan”.



Con músicos invitados en teclados, como Samuel y la voz invitada de Sergio Vitadini: “que es un gran cantante lírico y profesor2, y talvez muchos no relacionen con la música pesada. Gabriel profundiza ese aspecto sobre el hard rock: “Yo doy clase en la universidad y cuando los pibes se enteran que vamos a tocar es como, ¿qué onda el flaco este haciendo heavy metal? Pero bueno, me parece que estas cosas forman parte de nuestra esencia, ¿no? Uno trabaja, pero tiene una historia con la música que lo marcó, de cuando es chico, ya va a crecer y se le va a pasar. Somos todos grandes y seguimos escuchando el mismo heavy metal”.



La banda, al ser de Esquel, se propone también en esta ocasión llevar un colectivo con quien quiera viajar y volver de Trevelin, al cual se pueden sumar buscándolos en redes o al teléfono del bajista Lito Calfunao: 2945 41-0038



SL

