Viernes 19 de Septiembre de 2025
19 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Los estudiantes del Instituto 818 presentan hoy su primera Varieté artística

Danzas, música, teatro impro y mucho más en un nuevo aniversario del espacio y durante toda la tarde de hoy, con entrada libre, en la sede de Avenida Perón 1351.
Por Redacción Red43

En el marco de la "Semana de las artes", el instituto 818 de Esquel propone una actividad muy especial hoy viernes.

 

Luego de bautizar la institución en honor a la artista local Marta Sottile, la propuesta de docentes y estudiantes en el día de hoy es abrir el espacio de Avenida Perón n° 1351 para una "Varieté cultural" donde mostrarán las disciplinas que allí desarrollan.

 

De 18 a 21 horas y con entrada gratuita, los 10 años del espacio serán celebrados con una muestra de pinturas y artesanías que reciben al público mientras se preparan los espectáculos de danza, ensamble de músicos, también la impro desde el grupo taller "La Cicuta", lecturas de escritos y diversas propuestas que culminarán con la torta de cumpleaños para celebrar la creación y formación local en dicho espacio.

 

SL

 

