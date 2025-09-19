"Mapuche Mollfün: La sangre tira" se presenta en el Auditorio Municipal

El Auditorio Municipal de Esquel será el escenario de una única función de la obra "Mapuche Mollfün: La Sangre Tira", del grupo de teatro mapuche Amelkan. La obra, que combina actuación y relatos, se presentará este sábado 20 de septiembre a las 21 hs.

La creación colectiva, dirigida por Soraya Maicoño, busca, a través de la representación, un encuentro y un diálogo con las raíces. “Hay lugares a los que se comienza a volver, wiñotun, palabras que nacen para encontrarnos a ver cómo se trenzan nuestras historias, a escuchar cómo se anudan nuestras memorias, a abrazar nuestras penas y nuestras alegrías”, reza la sinopsis de la obra.

La obra cuenta con un amplio elenco de 16 actores y relatos. El equipo de artistas está conformado por Etelvina Rojas, Jimena Basilio, Muriel Molina, Mariela Llanquinao, María José Gutiérrez Linkan, Silvia Huisca, Rocío Calfú, Héctor Llanquinao, Ailén Jones Jaramillo, Pía Fondeville, Marta Huenchullán, Celeste Ávalos Pinilla, Silvia Montesino, Flavia Quintana, Macarena Jaramillo y Mar Pérez. La asistencia de dirección y dramaturgia está a cargo de Darío Castro y Melisa Stocco. El diseño visual es de María José Gutiérrez Linkan.

Las entradas para esta única función ya se pueden adquirir en la boletería del Auditorio Municipal (Belgrano 330), de lunes a viernes, de 14 a 20 hs. El precio general es de $6.000, pero hay promociones especiales de $10.000 por dos entradas y $20.000 por cinco. La obra está recomendada para mayores de 12 años.





T.B