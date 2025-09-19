14°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Mapuche Mollfün: La sangre tira" se presenta en el Auditorio Municipal

La obra del grupo de teatro Amelkan tendrá una única función este sábado 20, a las 21:00hs y las entradas ya están a la venta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Auditorio Municipal de Esquel será el escenario de una única función de la obra "Mapuche Mollfün: La Sangre Tira", del grupo de teatro mapuche Amelkan. La obra, que combina actuación y relatos, se presentará este sábado 20 de septiembre a las 21 hs.

 

La creación colectiva, dirigida por Soraya Maicoño, busca, a través de la representación, un encuentro y un diálogo con las raíces. “Hay lugares a los que se comienza a volver, wiñotun, palabras que nacen para encontrarnos a ver cómo se trenzan nuestras historias, a escuchar cómo se anudan nuestras memorias, a abrazar nuestras penas y nuestras alegrías”, reza la sinopsis de la obra.

 

La obra cuenta con un amplio elenco de 16 actores y relatos. El equipo de artistas está conformado por Etelvina Rojas, Jimena Basilio, Muriel Molina, Mariela Llanquinao, María José Gutiérrez Linkan, Silvia Huisca, Rocío Calfú, Héctor Llanquinao, Ailén Jones Jaramillo, Pía Fondeville, Marta Huenchullán, Celeste Ávalos Pinilla, Silvia Montesino, Flavia Quintana, Macarena Jaramillo y Mar Pérez. La asistencia de dirección y dramaturgia está a cargo de Darío Castro y Melisa Stocco. El diseño visual es de María José Gutiérrez Linkan.

 

Las entradas para esta única función ya se pueden adquirir en la boletería del Auditorio Municipal (Belgrano 330), de lunes a viernes, de 14 a 20 hs. El precio general es de $6.000, pero hay promociones especiales de $10.000 por dos entradas y $20.000 por cinco. La obra está recomendada para mayores de 12 años.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Horror y sangre en un geriátrico: una abuela mató a otra con el pedal de una silla de ruedas
2
 44 adultas mayores de Esquel viajarán a Dolavon para el “abuelazo”
3
 Prevención del suicidio: Un compromiso comunitario en Argentina
4
 23 años de la tragedia del Dique Ameghino: "A varios todavía nos cuesta hablar del tema”
5
 Taller de oratoria en Esquel para mejorar la comunicación y el liderazgo
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -