La Cooperativa 16 de Octubre informa sobre una readecuación tarifaria

Informamos a nuestros usuarios de Esquel, Trevelin y sus zonas rurales que procederemos a realizar una readecuación tarifaria en los servicios de Energía Eléctrica, Alumbrado Público y servicios Sanitarios, en ambas localidades.

Debido a las modificaciones establecidas por el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, de los nuevos valores establecidos para la compra de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, es necesario readecuar las tarifas de manera tal de poder hacer frente a los mayores costos que implican las transacciones con CAMMESA.

Además, la constante evolución que han sufrido los costos o gastos necesarios en que incurre la Cooperativa para llevar adelante los servicios hace que sea necesario equilibrar los ingresos con los mayores costos de prestación.

Los nuevos cuadros tarifarios de Energía Eléctrica regirán a partir de los consumos del mes de agosto del 2025 en adelante y se verán reflejados, en mayor medida, en las facturas con vencimiento noviembre. Mientras que la modificación en los Servicios Sanitarios se llevará a cabo en dos cuotas, en las facturaciones con vencimiento noviembre y diciembre del corriente, en ambas localidades.

Para un usuario Residencial urbano promedio de 200 kWh/mes y una vivienda con una superficie de 77m2, representará entre un 6% y un 8% de incremento en el monto final de la factura por Liquidación de Servicios, de acuerdo al nivel de segmentación establecido a cada usuario. Para aquellos incluidos dentro de las categorías de Jubilados con Haber Mínimo y Tarifa Social con un consumo de 150 kWh/mes y una vivienda con una superficie de 60m2, el incremento será equivalente a un monto aproximado de entre $ 2.097 y $ 2.923 respectivamente.

Recordamos que el formulario para inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios aún se encuentra disponible en https://www.argentina.gob.ar/subsidios para altas y/o modificaciones.

Cualquier tipo de información podrá ser requerida en nuestras oficinas de Esquel y Trevelin, o mediante consultas en la web: www.coop16.com.ar



