Jueves 18 de Septiembre de 2025
18 de Septiembre de 2025
Alerta amarilla por lluvias en Chubut

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mm en las zonas cordilleranas y entre 10 y 20 mm en la meseta, durante la mañana del sábado.
La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informa sobre la zona de cobertura del alerta amarilla por lluvias, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional prevista para la mañana - mediodía del sábado 20 de septiembre.

 

Las zonas serán afectadas por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

 




Comuníquese con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

T.B

 

