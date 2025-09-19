Trevelin honra la hermandad con Chile en el aniversario de su independencia

El intendente Héctor Ingram, junto a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Garitano y el representante de la Alcaidía de Palena (Chaitén) Alejandro Avello, encabezaron este Jueves el acto conmemorativo en homenaje a un nuevo a Aniversario de la Independencia de Chile.

El Salón Central de Trevelin estuvo colmado de vecinos, muchos de ellos chilenos o descendientes de aquellos primeros chilenos que se instalaron en el Valle 16 de Octubre en el siglo pasado..

La ceremonia, que reafirmó los lazos binacionales que hermanan a ambas comunidades, fue organizada por la Secretaría de Cultura y Educación, a cargo de Gustavo de Vera, junto a sus coordinadoras Silvana Ríos Jacobsen (comunicación y protocolo) y Nina Corvalán (Centro Cultural), en colaboración con los Residentes Chilenos de Trevelin y la región.

Pluriculturalidad hecha bandera

El encuentro se desarrolló en un clima de fraternidad y memoria compartida, resaltando los lazos históricos y culturales que unen a Argentina y Chile. La pluriculturalidad se hizo bandera en este acto, con la presencia de las banderas de ceremonias de la colectividad alemana, galesa, italiana, boliviana —que además compartió la enseña wiphala— y paraguaya, junto a las banderas de ceremonias de los residentes chilenos de Trevelin y de Esquel, símbolo vivo de la diversidad que caracteriza a nuestra comunidad.

Palabras de hermandad

En sus palabras, el intendente Héctor "Cano" Ingram subrayó que “Trevelin es una comunidad pluricultural, que se fortalece en la diversidad y abre sus puertas a todas las colectividades. Este acto, que ya llevamos adelante desde hace varios años en nuestra gestión, refleja el compromiso de un municipio abierto, que entiende que la hermandad no se declama: se construye día a día en el respeto, en el encuentro y en el trabajo compartido”.

Alejandro Avello, a su turno, destacó el lazo establecido por la gestión del intendente Ingram, a quien valoró como "un amigo del pueblo chileno" y expresó su deseo, "de que se haga una linda costumbre la de encontrarnos como pueblos".

Las palabras de Sergio Conejeros, en representación de los residentes chilenos, también remarcaron la importancia de mantener viva la tradición, el respeto y el encuentro entre colectividades.

Reconocimiento a los pioneros carreros

Se realizaron reconocimientos muy significativos a los primeros carreros chilenos, pioneros que con esfuerzo, visión y perseverancia trazaron las huellas que unieron Chile y Argentina por Futaleufú y Trevelin, cuando aún no existían caminos. En esta oportunidad fueron homenajeados Don Ramón San Martín, Don Ramón Sánchez, Don Mateo Ibáñez, Don Julio Conejeros Vallejos, Don Isidro Toro, Don Merardo Morales, Don Sixto Troncoso, Don Miguel Flores, Don Nasael Fuentealba y Don Antonio Albarado, cuyos familiares recibieron los diplomas recordatorios en nombre de toda la comunidad. Estos hombres, con su labor incansable, dejaron una huella imborrable en la historia compartida entre ambos pueblos y cimentaron el camino de la hermandad que hoy se celebra.

Un cierre artístico y festivo

La jornada continuó con una rica presentación artística, que reunió a diversas expresiones culturales de la región y del país hermano. El público pudo disfrutar del talento del grupo Aires Chilenos, que presentó recitados y cuecas tradicionales; del grupo folklórico Sentimiento Chileno, con su Fantasía de Cueca y la cueca campesina de Verónica Rua y Jorge Gallardo; y de los vecinos del Centro de Residentes Chilenos de Esquel, quienes compartieron una danza típica de su tierra.

La programación también incluyó la fuerza del zapateo y las danzas comunitarias del grupo Cwm Hyfryd, dirigido por Jessica Jones; la frescura del ballet Huepil, con sus expresiones del folklore argentino; la pasión del tango interpretado por Saree Ingram y Marco Lezcano; y el despliegue de los jóvenes del Instituto de Danzas IDKA, que presentaron con gran entusiasmo la zamba y el escondido, dos clásicos del acervo nacional.

Mensaje final

Al finalizar la danza, la música y la fiesta, fue el turno de los sabores, con degustación de comidas típicas de Chile, de diferentes regiones.

El cierre estuvo marcado por un fuerte mensaje de unión: “Hoy cerramos esta jornada con la certeza de que la diversidad nos enriquece y la memoria compartida nos une. ¡Viva Chile!”