Doulas y puericultoras de Esquel organizan una nueva ronda para gestantes

Este sabado 20 de Septiembre nos encontramos una vez más en nuestro círculo de gestantes y acompañantes
¡Esta vez por la tarde!
Un espacio para compartir e intercambiar saberes y experiencias sobre los procesos que nos convocan, la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia.
Sabernos acompañadas y sostenidas en un espacio de resguardo, intimidad y confianza
Podes sumarte cuando quieras. Siempre es buen momento.
Somos Doulas y Puericultoras Cordilleranas, un grupo de mujeres atravesadas por nuestros oficios y tránsitos, con el propósito de aportar a la comunidad.
Sábado 20 de Septiembre
De 15 a 17 hs.
En Alfa Wellness Studio - Roca 640 - Esquel.
Actividad arancelada (No excluyente). <Requiere inscripción previa>.
Acompañan esta ronda:
Florencia Scinardo: Puericultora y Profesora de Yoga.
Contacto: 2945 - 529071
IG @unapuerienflor
Virginia Ret: Doula y Puericultora.
Contacto: 2945 - 557251
