14°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Doulas y puericultoras de Esquel organizan una nueva ronda para gestantes

El encuentro, que se realizará este sábado por la tarde, busca brindar un espacio de resguardo y confianza para compartir e intercambiar saberes y experiencias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sabado 20 de Septiembre nos encontramos una vez más en nuestro círculo de gestantes y acompañantes
¡Esta vez por la tarde!

 

Un espacio para compartir e intercambiar saberes y experiencias sobre los procesos que nos convocan, la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia. 
Sabernos acompañadas y sostenidas en un espacio de resguardo, intimidad y confianza 

 

Podes sumarte cuando quieras. Siempre es buen momento.

 

Somos Doulas y Puericultoras Cordilleranas, un grupo de mujeres atravesadas por nuestros oficios y tránsitos, con el propósito de aportar a la comunidad. 

 

Sábado 20 de Septiembre
De 15 a 17 hs.
En Alfa Wellness Studio - Roca 640 - Esquel.

 

Actividad arancelada (No excluyente). <Requiere inscripción previa>.

 

Acompañan esta ronda:
Florencia Scinardo: Puericultora y Profesora de Yoga.
Contacto: 2945 - 529071
IG @unapuerienflor

 

Virginia Ret: Doula y Puericultora.
Contacto: 2945 - 557251

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Horror y sangre en un geriátrico: una abuela mató a otra con el pedal de una silla de ruedas
2
 44 adultas mayores de Esquel viajarán a Dolavon para el “abuelazo”
3
 Prevención del suicidio: Un compromiso comunitario en Argentina
4
 23 años de la tragedia del Dique Ameghino: "A varios todavía nos cuesta hablar del tema”
5
 Taller de oratoria en Esquel para mejorar la comunicación y el liderazgo
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -