Doulas y puericultoras de Esquel organizan una nueva ronda para gestantes

Este sabado 20 de Septiembre nos encontramos una vez más en nuestro círculo de gestantes y acompañantes

¡Esta vez por la tarde!

Un espacio para compartir e intercambiar saberes y experiencias sobre los procesos que nos convocan, la gestación, el nacimiento, el puerperio y la lactancia.

Sabernos acompañadas y sostenidas en un espacio de resguardo, intimidad y confianza

Podes sumarte cuando quieras. Siempre es buen momento.

Somos Doulas y Puericultoras Cordilleranas, un grupo de mujeres atravesadas por nuestros oficios y tránsitos, con el propósito de aportar a la comunidad.

Sábado 20 de Septiembre

De 15 a 17 hs.

En Alfa Wellness Studio - Roca 640 - Esquel.

Actividad arancelada (No excluyente). <Requiere inscripción previa>.

Acompañan esta ronda:

Florencia Scinardo: Puericultora y Profesora de Yoga.

Contacto: 2945 - 529071

IG @unapuerienflor

Virginia Ret: Doula y Puericultora.

Contacto: 2945 - 557251



T.B