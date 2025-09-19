14°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
19 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Fotografía y arte en el Barrio Estación de Esquel

En el marco de la Semana de las Artes, se llevará a cabo un recorrido fotográfico guiado por puntos significativos del barrio, con cierre en el Predio “La Trochita”.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la Semana de las Artes, se realizará una actividad especial para los amantes de la fotografía: un recorrido fotográfico guiado por el Barrio Estación, en la sede vecinal del mismo barrio.

La propuesta, denominada “Cartografías Artísticas: Melina Aguirre”, se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre, de 13 a 16 hs.

 

La jornada, que tiene como objetivo capturar la esencia del barrio Estación, comenzará con la presentación de la artista Melina Aguirre y sus obras “de derivas”.

Luego, se dará inicio al recorrido fotográfico guiado por puntos significativos del barrio. El cierre del encuentro será en el Predio “La Trochita”, donde se realizará un conversatorio.

 

La actividad es una convocatoria abierta, pero requiere inscripción previa al teléfono +54 9 280 483 6928. Para participar, es necesario contar con un celular con cámara y llevar ropa cómoda, una botella con agua y gorra.



T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Horror y sangre en un geriátrico: una abuela mató a otra con el pedal de una silla de ruedas
2
 44 adultas mayores de Esquel viajarán a Dolavon para el “abuelazo”
3
 Prevención del suicidio: Un compromiso comunitario en Argentina
4
 23 años de la tragedia del Dique Ameghino: "A varios todavía nos cuesta hablar del tema”
5
 Taller de oratoria en Esquel para mejorar la comunicación y el liderazgo
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -