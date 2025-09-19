Fotografía y arte en el Barrio Estación de Esquel

En el marco de la Semana de las Artes, se realizará una actividad especial para los amantes de la fotografía: un recorrido fotográfico guiado por el Barrio Estación, en la sede vecinal del mismo barrio.



La propuesta, denominada “Cartografías Artísticas: Melina Aguirre”, se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre, de 13 a 16 hs.

La jornada, que tiene como objetivo capturar la esencia del barrio Estación, comenzará con la presentación de la artista Melina Aguirre y sus obras “de derivas”.



Luego, se dará inicio al recorrido fotográfico guiado por puntos significativos del barrio. El cierre del encuentro será en el Predio “La Trochita”, donde se realizará un conversatorio.

La actividad es una convocatoria abierta, pero requiere inscripción previa al teléfono +54 9 280 483 6928. Para participar, es necesario contar con un celular con cámara y llevar ropa cómoda, una botella con agua y gorra.





T.B