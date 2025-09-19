"Paisajes Habitados": una muestra de arte que explora la memoria

En el marco de la Semana de las Artes, los estudiantes del Instituto IES 818 invitan a la exposición de arte contemporáneo “Paisajes Habitados”.



La muestra, que presenta las obras de las artistas María Victoria Illanes y María Victoria Palmeri, se realizará este sábado 20 de septiembre, de 18 a 20 hs, en Arcos al Sur, Roca 528 (Trevelin).

La exposición propone un viaje visual a través de obras que exploran las raíces, la memoria y la resistencia. Las creaciones de las docentes y artistas “revelan con los ojos del afecto la memoria y la resistencia, los paisajes del territorio y representan la forma que se habitan a lo largo del tiempo”.

La jornada contará con música en vivo a cargo de Daniela Llanquileo y Maximiliano Garay.





T.B