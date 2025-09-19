Un hombre aceptó pagar la cuota alimentaria antes que su hijo se realice el ADN

En una mediación realizada en la zona andina de Río Negro, un adolescente consiguió que su progenitor comenzara a pagar una cuota alimentaria de manera inmediata, aun antes de que se practicara la prueba de ADN que determinará la filiación legal.

El joven, que creció sin contacto con su padre, acudió en esta instancia con el acompañamiento de la Defensa Pública. Aunque siempre supo de sus orígenes, nunca mantuvo vínculo con él y tampoco buscó establecerlo ahora. Su pedido se limitó al reconocimiento de sus derechos alimentarios y de identidad.

El hombre asistió voluntariamente a la audiencia y aceptó hacerse cargo de la cuota sin esperar el resultado genético. El acuerdo quedó registrado en un acta de mediación y fijó un monto equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Con esta decisión se garantizó una cobertura económica inmediata para el adolescente y se evitó la apertura de un juicio en el fuero de Familia.

Aunque la filiación aún no está legalmente acreditada, el progenitor se comprometió a realizar los depósitos mientras se completan las pruebas genéticas. De esta manera, el adolescente accedió a recursos básicos sin necesidad de esperar el resultado definitivo del trámite.

Durante el encuentro, las partes expusieron sus posiciones en un ámbito neutral y respetuoso, con la intervención de una mediadora oficial. Se fijó la cuota alimentaria sin plantear un acercamiento personal entre padre e hijo, tal como lo solicitó el adolescente. La mediación permitió alcanzar un acuerdo claro y ágil, que resguardó el interés superior del adolescente y evitó un proceso judicial más prolongado.