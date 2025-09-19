Viernes nublado y fresco en Esquel, sin precipitaciones

El pronóstico del tiempo para hoy, 19 de septiembre, en Esquel indica una jornada fresca con el cielo mayormente cubierto. No se esperan precipitaciones y la temperatura máxima será de 13°C.

La mañana comenzará con temperaturas frías, que descenderán a los 2°C y una sensación térmica similar. El cielo estará cubierto, con vientos leves del norte, y el sol no se hará presente.

Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 13°C, la máxima prevista para el día. El cielo continuará nublado y los vientos soplarán del este con velocidades de hasta 24 km/h.

La noche se mantendrá con un cielo cubierto, con una temperatura que descenderá a 11°C y luego a 7°C, acompañada de vientos leves a moderados del noreste.



T.B