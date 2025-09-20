Esquel se prepara para un sábado con lluvias débiles

El pronóstico para hoy, sábado 20 de septiembre, indica una jornada con lluvias débiles por la mañana, que darán lugar a un cielo parcialmente nublado por la tarde. La temperatura máxima prevista alcanzará los 13°C.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, alrededor de los 7°C, y una alta probabilidad de lluvia débil. Los vientos serán leves, del noreste a primera hora y luego rotarán al oeste.

Para la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 12°C y 13°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones disminuirá. El cielo pasará de nublado con lluvia débil a un estado de "Nubes y claros". Los vientos se intensificarán, soplando del oeste con ráfagas de hasta 37 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 9°C y 6°C. El cielo estará parcialmente nublado y luego se cubrirá por completo, con vientos del noroeste.



