Los candidatos del Partido Libertario de Chubut recorren la provincia

Los candidatos del Partido Libertario, Ariana Mellao y Carlos Bottazzi, junto a Gustavo Ambar, están recorriendo la provincia del Chubut para escuchar las inquietudes de los vecinos de diferentes localidades. Los candidatos, que se presentan como una opción en las próximas elecciones, buscan llegar al Congreso de la Nación para impulsar una agenda de reformas económicas y sociales.

Ariana Mellao, oriunda de Esquel y criada en Río Pico, reside en Rada Tilly hace 19 años. Es mamá de tres niños y está casada con Matías. Carlos Bottazzi es de Puerto Madryn, empresario del turismo y se dedica al avistaje de ballenas. Por su parte, Gustavo Ambar, oriundo de Esquel, es padre de dos niñas.

Ambar comentó que su recorrido empezó el día 15, pasando por Sarmiento, Buen Pasto, Facundo, Río Senguer, Río Mayo, Aldea Apeleg, Río Pico, Corcovado, Aldea Las Pampas, hasta llegar a Esquel. Bottazzi, en tanto, visitó la meseta, recorriendo Telsen, Gastre, Paso del Sapo y Gualjaina. El grupo aún tiene un largo recorrido por delante, que incluirá Cholila, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Maitén.

Los candidatos han visitado radios locales, se han reunido con intendentes, agrupaciones y centros de jubilados. Mellao afirmó que el recibimiento de la gente fue "20 de 10" y que en los encuentros explican la diferencia entre el Partido Libertario y La Libertad Avanza, una pregunta frecuente.

Bottazzi mencionó que como libertarios tienen el desafío de "acompañar a esta reforma que empezó el presidente". Las propuestas de su espacio político se centran en la baja de impuestos y la búsqueda de seguridad jurídica para atraer inversiones, lo que a su entender es la única forma de generar crecimiento.

Ambos candidatos resaltaron la importancia del diálogo con los intendentes, lo que consideran un "gesto de madurez" que debería ser una práctica normal. Mellao destacó el trabajo que se está realizando en Río Senguer y Río Mayo, con proyectos que le parecieron "hermosos".

Ambar, quien va como candidato suplente, comentó que este sábado organizarán un "meeting" en Esquel, el primer evento libertario de este tipo en la cordillera, para conversar con la gente y dar a conocer sus propuestas.



