Domingo 21 de Septiembre de 2025
21 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Un circuito histórico y cultural sobre Malvinas para fortalecer la memoria

El proyecto, que será elevado a la Legislatura, prevé que el circuito sea declarado Patrimonio Cultural de la provincia y cuente con estaciones en Rawson, Trelew, Esquel y otras ciudades.
Por Redacción Red43

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió en Trelew con representantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, a quienes presentó el proyecto de ley que será elevado a la Legislatura y que establece la creación del Circuito Histórico-Cultural “Malvinas: historia y memoria”.

 

El circuito abarcará las ciudades de Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y aquellas que se sumen de manera voluntaria, funcionando como nodos fundamentales del recorrido territorial. Cada ciudad tendrá “estaciones” que integrarán sitios históricos, museos, monumentos, placas y sedes de asociaciones de Veteranos de Guerra.

 

Del encuentro participaron también el vicegobernador Gustavo Menna; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; y la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales.

 

Posteriormente, Torres compartió actividades recreativas con el equipo de rugby “Toritos 15” y con el Club de Arquería “Arqueros del VIRCh”, que entrenan en el mismo predio cedido por los Veteranos de Guerra de Malvinas.

 

Compromiso y memoria activa

 

El mandatario provincial enfatizó que “uno de los compromisos que asumimos al inicio de nuestra gestión fue sentar las bases para que las futuras generaciones renueven su compromiso con la defensa de nuestra soberanía”, y agregó que mantener viva la memoria sobre Malvinas es “un paso más para seguir fortaleciendo nuestra identidad como chubutenses”.

 

Asimismo, Torres subrayó que “honrar el legado y la memoria de cada uno de los héroes de Malvinas es una obligación de todos los funcionarios públicos. Hablar de Malvinas no es hablar del pasado, sino de un presente y un futuro donde la soberanía debe ser bandera de orgullo y compromiso”.

 

Aspectos técnicos del proyecto

 

El proyecto de ley establece que el circuito será registrado formalmente como parte del Patrimonio Cultural de la Provincia (conforme a la Ley XI N° 86). Además, invita a los municipios a adherir formalmente y a instalar en una de sus estaciones una placa conmemorativa con los nombres de los Veteranos de Guerra de cada localidad.

 

La iniciativa fue elaborada en conjunto con el diputado de Despierta Chubut, Fabián Gandón, y busca consolidar un circuito histórico, cultural y social vinculado a Malvinas para que las nuevas generaciones mantengan viva la memoria y el compromiso con la soberanía.

T.B

 

