Joaquín Arbe fue el mejor argentino en el Maratón de Buenos Aires

¿Qué tendrá el petiso? Reza la canción. Y lo que tiene Joaquín Arbe es un amor interno que lo lleva a realizar cosas maravillosas.

Sin dudas que Arbe está preparado para ir a la guerra y menos mal que hizo toda la preparación en Esquel.

Joaquín fue el mejor sudamericano y argentino de la prueba y sexto en la clasificación general, secundado a solo un segundo por David Rodríguez, el esquelense radicado en Comodoro Rivadavia.

El ganador fue el etiope Habtamu Birlew, mientras que entre las damas se impuso Elfinseh Demise Amare.

Un poco más atrás, para cerrar la lista de los diez mejores tiempos de la carrera, Martín Méndez salió décimo con 2hs 21min 40seg.

En la rama femenina de la Maratón de Buenos Aires 42K, el podio quedó íntegramente en manos de Etiopía. El triunfo fue para Elfinseh Demise Amare, quien se impuso con un tiempo de 2hs 28min 12seg y fue escoltada por Maritu Ketema Gutema (2hs 28min 54seg) y Alemitu Tariku Olana (2hs 29min 07seg), completando así un 1-2-3 de una sola bandera.

Entre las argentinas, se destacaron Luján Urrutia, quien finalizó en la 9° posición con 2hs 42min 50seg y Anahí Castaño, 10,° con 2hs 43min 16seg, logrando ambas meterse en el top 10 frente a un fuerte dominio africano.