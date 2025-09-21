11°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 21 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
21 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Operativo "Entrega Fantasma": golpe clave al narcotráfico en Puerto Madryn

La Policía del Chubut realizó allanamientos que permitieron detener a seis personas e incautar más de un millón de pesos, vehículos y un cargamento de marihuana y cocaína.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Policía de la Provincia, realizó un operativo de "alto impacto" que desarticuló una organización criminal dedicada al narcotráfico en Puerto Madryn. La investigación, denominada "Entrega Fantasma", permitió la detención de seis personas e incautar una importante cantidad de droga, dinero y vehículos. Las actuaciones incluyeron allanamientos simultáneos en Puerto Madryn y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

 

Detenciones e incautaciones

 

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn llevó a cabo nueve allanamientos en los barrios Pujol II, Alta Tensión y Nueva Chubut, de la ciudad del Golfo, y en el barrio Ramón Carrillo de Buenos Aires.

 

Como resultado, fueron detenidas seis personas mayores de edad, identificadas como los principales distribuidores de estupefacientes en Puerto Madryn. Se incautaron siete ladrillos de marihuana con un peso de 6,5 kilos, un ladrillo de cocaína de un kilo y otras sustancias fraccionadas. Además, se secuestraron un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y cuatro vehículos utilizados para el transporte de la droga.

 

La investigación, que se extendió durante varios meses, determinó que la droga provenía del norte del país y era distribuida en Puerto Madryn. La banda era liderada por una mujer con antecedentes por delitos similares, que también fue detenida.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Oscar Huentequeo: un esquelense por elección
2
 Alumnos de la Escuela Galesa viajan en La Trochita para conocer Nahuelpan
3
 Solo cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta del gran torneo que hizo Transporte Wenú
4
 Ejercicios militares en Esquel: se realizarán maniobras con vehículos y munición de guerra
5
 Día de la Sanidad: Patricia y una vocación que abraza en el Lago Futalaufquen
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -