Operativo "Entrega Fantasma": golpe clave al narcotráfico en Puerto Madryn

El Gobierno del Chubut, a través de la Policía de la Provincia, realizó un operativo de "alto impacto" que desarticuló una organización criminal dedicada al narcotráfico en Puerto Madryn. La investigación, denominada "Entrega Fantasma", permitió la detención de seis personas e incautar una importante cantidad de droga, dinero y vehículos. Las actuaciones incluyeron allanamientos simultáneos en Puerto Madryn y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Detenciones e incautaciones

La División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn llevó a cabo nueve allanamientos en los barrios Pujol II, Alta Tensión y Nueva Chubut, de la ciudad del Golfo, y en el barrio Ramón Carrillo de Buenos Aires.

Como resultado, fueron detenidas seis personas mayores de edad, identificadas como los principales distribuidores de estupefacientes en Puerto Madryn. Se incautaron siete ladrillos de marihuana con un peso de 6,5 kilos, un ladrillo de cocaína de un kilo y otras sustancias fraccionadas. Además, se secuestraron un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y cuatro vehículos utilizados para el transporte de la droga.

La investigación, que se extendió durante varios meses, determinó que la droga provenía del norte del país y era distribuida en Puerto Madryn. La banda era liderada por una mujer con antecedentes por delitos similares, que también fue detenida.

F.P