Sabado 20 de Septiembre de 2025
RED43 sociedad
20 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel ya tiene su primer profesorado de Educación Física con orientación en Ambiente Natural

El Instituto 804 celebró un acto para recibir a la primera promoción de estudiantes, que se formarán para enseñar deportes en entornos naturales.
Por Redacción Red43

El Instituto de Formación Docente 804 celebró un acto especial para recibir a la primera promoción de estudiantes del Profesorado de Educación Física con orientación en Ambiente Natural. Según el director del instituto, Gustavo Reguiló, el evento consistió en una tradición de los profesorados de Educación Física, en la que se entrega una cucarda con una "I", que identifica y acompaña a los estudiantes durante los cuatro años de formación.

 

 

Cada estudiante eligió a un padrino o madrina para que lo acompañe y apoye en los momentos difíciles. Reguiló destacó que este grupo es "el más numeroso" que tiene el instituto y el que "menos desgranamiento ha tenido".

 

 

 

Una carrera pedida por la comunidad

 

La carrera surgió de una iniciativa del propio Reguiló y de Gustavo Godoy, quienes trabajaron juntos en la escuela secundaria 7724, la primera de la región en tener una orientación en Educación Física. El director explicó que el proyecto del profesorado fue presentado al Ministerio de Educación, que en un principio dijo "profundamente que no" a la propuesta. Sin embargo, la institución insistió en la necesidad de una educación física "no tradicional", orientada a los deportes que se realizan en el "ambiente natural".

 

 

Luego de que la propuesta fuera aprobada, la carrera tuvo una gran repercusión: la preinscripción superó los 200 inscriptos para un cupo de 50 estudiantes, lo que demostró que era algo que "la comunidad de Esquel estaba pidiendo".

 

 

El proyecto busca darle continuidad a la formación en la ciudad, para que los estudiantes no tengan que irse a estudiar a otros lugares y, de esta manera, los docentes de Educación Física puedan formarse en Esquel. El objetivo es que la carrera se abra "si no podemos todos los años, año por medio" para que los estudiantes que tengan que recursar materias puedan hacerlo.

 

 

F.P

 

