20 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Imputan a una madre por agredir a menor que se peleaba con su hija a la salida de la escuela

En lugar de intervenir para separarlas, la mujer de 34 años atacó ferozmente a una adolescente de 14 años. Ya tenía una condena anterior por intento de homicidio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Fiscalía de Puerto Madryn imputó a una madre por golpear a una adolescente de 14 años que se peleaba con su hija en la vía pública. La situación quedó registrada en videos y fotos de testigos. La mujer posee una condena anterior por intento de homicidio

La Fiscalía formuló cargos por lesiones leves agravadas a una madre, de 37 años, que golpeó a una menor en la vía pública. Sucedió el martes 10 de septiembre, alrededor de las 12:30 horas, frente a la Escuela 750, ubicada en calle Gales.

Dos adolescentes de 14 años se iban a enfrentar en una pelea a la salida del colegio, cuando la madre de una de ellas, en lugar de evitar el hecho, sostuvo la mochila de su hija y luego intervino directamente, propinando golpes en el rostro de la otra menor. El ataque fue registrado por celulares y circuló entre estudiantes de la institución. La víctima resultó con lesiones en la cara.

La funcionaria de fiscalía Natalia González formuló cargos contra la mujer por el delito de lesiones leves con alevosía, y solicitó la imposición de medidas cautelares por seis meses.

La jueza María Alejandra Hernández dispuso una prohibición de acercamiento de tres meses respecto de la víctima, su grupo familiar y la escuela donde ocurrió el hecho. Se tuvo en cuenta, además, que la imputada posee un antecedente condenatorio por tentativa de homicidio, por lo cual la pena dispuesta sería de efectivo cumplimiento.

 

Fuente: Fiscalía Madryn.

 

 

 

