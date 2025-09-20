Dolor y conmoción: una provincia llora la muerte súbita de 4 menores en 5 días

En apenas cinco días, la provincia de Córdoba atraviesa una profunda conmoción tras la muerte súbita de cuatro menores de edad en distintos puntos de la región. Los casos, que han generado alarma en familias y comunidades educativas, incluyen la reciente pérdida de Thian Toledo, un niño de 7 años que falleció durante un cumpleaños en Río Tercero.

El lunes pasado, alrededor de las 20 horas, Thian Toledo, (foto, arriba) un niño de 7 años, se descompensó de manera repentina mientras jugaba con sus amigos durante un festejo de cumpleaños en la localidad de Río Tercero, departamento homónimo. Según relató su madre, el menor se sentó abruptamente en una silla y perdió el conocimiento.

La tía abuela de Thian, Ana Toledo, relató a Cadena 3: “Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado”. La familia denunció además que la ambulancia demoró en llegar al lugar.

El traslado al hospital se realizó cuando el niño presentaba signos vitales muy débiles. A pesar de los intentos de reanimación durante 45 minutos en el centro de salud, Thian falleció. La Fiscalía de 2º turno dispuso la intervención de la Policía Judicial y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta del deceso.

En medio del dolor, madres de la escuela a la que asistía Thian organizaron una colecta para colaborar con los gastos del sepelio, buscando acompañar a la familia en este momento difícil. El caso de Thian se suma a otros tres episodios recientes de muerte súbita en menores de Córdoba.

El primero de los episodios ocurrió el 12 de septiembre en la ciudad de Córdoba. Un chico de 13 años se descompensó en medio de un entrenamiento de fútbol. El hecho ocurrió en el Club Atlético San Lorenzo, de barrio Las Flores. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por docentes y personal médico, el joven falleció, generando conmoción en la comunidad deportiva.

El segundo caso ocurrió a los tres días en Carlos Paz. Un adolescente de la misma edad se descompensó durante una clase de Educación Física en una plaza del barrio Los Eucaliptos. Pese a los intentos por reanimarlo, los médicos confirmaron el fallecimiento del estudiante de 2° año. Estos dos casos fueron catalogados por los expertos como de muertes súbitas.

Por otro lado, un chico de 15 años identificado como Lautaro Manieri se desplomó cuando jugaba al truco en el comedor de la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. Lautaro, arquero del Club Atlético All Boys, fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos detectaron un coágulo en la cabeza que resultó inoperable. Mantuvo estado vegetativo hasta su fallecimiento. El adolescente fue trasladado en estado vegetativo y en las últimas horas se confirmó su muerte, la cual fue provocada por un coágulo en la cabeza.