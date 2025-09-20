13°
Sabado 20 de Septiembre de 2025
20 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Alumnos de la Escuela Galesa viajan en La Trochita para conocer Nahuelpan

Los 17 estudiantes de la Escuela Galesa “Ysgol Y Cwm” se mostraron muy emocionados con la salida, en la que aprendieron sobre la cultura de los pueblos originarios y cantaron en Mapuzungún.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Alumnos de 2° y 3° grado de la Escuela Galesa "Ysgol Y Cwm" realizaron un viaje de estudios en La Trochita hasta la comunidad de Nahuelpan, acompañados por sus docentes. Según la maestra Francis Almonacid, la salida se enmarcó en el área de Ciencias Sociales, donde están trabajando sobre los patrimonios culturales y naturales de su entorno.

 

 

 

Los 36 estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre la historia del tren, sus inicios y su actualidad, así como la cultura Mapuche-Tehuelche. La docente explicó que es importante para la escuela, que también es de cultura galesa, que los alumnos conozcan y mantengan vivas las tradiciones de los pueblos originarios de la zona y aprendan sobre la conexión histórica entre ambos.

 

A pesar de la lluvia, los niños estaban muy entusiasmados. "Cantamos, aprendieron los números en Mapuzungún. Hermoso, ellos están felices y muy agradecidos", afirmó Almonacid.

 

