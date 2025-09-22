Esquel, Argentina
Lunes 22 de Septiembre de 2025
22 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Histórica caída de granizo en La Pampa y temporal en todo el país

Imágenes impresionantes de un intenso temporal que afectó también a Buenos Aires y puso en vilo a las actividades al aire libre durante el fin de semana,
El invierno termina en la Argentina luego de la alerta naranja por tormentas fuertes que abarcó al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a provincias como La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y caída de granizo en distintos puntos. 

 

Los reportes de caída de granizo en localidades bonaerenses como Chascomús y Trenque Lauquen, se sumaron a los impresionantes registros de La Pampa, donde las bolas de hielo se acumularon en forma de ríos junto a la lluvia.

 

En Bahía Blanca las autoridades dispusieron la suspensión de actividades al aire libre y deportivas, incluso bajo techo, durante el lapso de la alerta. 

 

El panorama comenzó a definirse el viernes, cuando la atmósfera mostró más inestabilidad de la prevista. En el Gran Buenos Aires las precipitaciones fueron más intensas y extendidas de lo esperado: se midieron 13 milímetros en Merlo y 28 en San Fernando. En la Ciudad de Buenos Aires los valores fueron aún más altos, con 41 milímetros en Aeroparque y 56 en el Observatorio Central. Con este último registro, septiembre acumula 63.3 milímetros en el Observatorio Central de Buenos Aires, lo que equivale al 78.5% de la media mensual de 80.6. Tras un agosto con lluvias extraordinarias, todo indica que septiembre también se encamina a superar los promedios históricos.

 

La jornada del sábado se presentó con una breve mejora matinal en el AMBA, donde perduró el agua y el impacto del foco de tormentas comenzó a mermar.

 

SL

 

