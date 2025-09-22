Esquel, Argentina
Lunes 22 de Septiembre de 2025
22 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El Gobierno Provincial reconoció a jóvenes que impulsan procesos de cambio social, cultural y educativo

La entrega de reconocimientos tuvo lugar en la 12° Fiesta del Pingüino y en esta oportunidad fue para jóvenes de Cholila, Comodoro Rivadavia, Telsen y Trelew.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante durante la semana del estudiante y la primavera la iniciativa “Jóvenes que Inspiran”, una propuesta destinada a visibilizar y valorar las trayectorias de jóvenes destacados de distintos puntos de la provincia que, con su compromiso, esfuerzo y liderazgo, son ejemplo para toda la comunidad.

 

La entrega de reconocimientos tuvo lugar este fin de semana en Trelew, durante la 12° Fiesta del Pingüino y allí la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “se trata de un espacio que vino para quedarse”. 

 

Acompañada por el mandatario provincial, el intendente de Trelew Gerardo Merino y el presidente del Instituto de Asistencia Social - Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, la ministra también remarcó que “el gobernador nos planteó la necesidad de estar cerca, de elaborar programas que surjan de sus necesidades y hoy es un honor mantener esta charla mano a mano, porque son chicos y chicas que tienen mucho para contar”.

 

Un espacio para inspirar

 

“Jóvenes que inspiran” busca dar voz a quienes, desde distintos ámbitos, transforman la realidad de sus comunidades y se convierten en referentes positivos para otros adolescentes y jóvenes de la provincia.

 

En esta oportunidad las menciones fueron recibidas por Juan Cruz Gutiérrez, activista por la educación y embajador juvenil en liderazgo y comunicación intercultural de Comodoro Rivadavia; Camila Kruse, de Telsen, que es una Estudiante Destacada de la Residencia Estudiantil y futura profesora de Historia; Gabriel Heredia, de Trelew, impulsor de la Red Regional de Jóvenes por la Salud Mental, y Jovani Lobera, que es de Cholila y allí se destaca como impulsor del Consejo Municipal de Juventudes y referente en participación juvenil.

 

Acompañamiento provincial

 

Con este reconocimiento, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres ratifica su decisión de acompañar a las juventudes, impulsando sus proyectos, fomentando la participación ciudadana y reconociendo el valor de quienes se animan a liderar procesos de cambio social.

 

