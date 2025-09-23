¡Increíble! Nacen trigemelas que comparten placenta en un caso que sucede una vez cada un millón

Un hecho poco común ocurrió en un hospital de Salta, donde nacieron trigemelas en un embarazo monocorial triamniótico, una condición extremadamente rara que se da aproximadamente en un caso por cada un millón de embarazos.

Las pequeñas Ainara, Amira y Ámbar nacieron prematuras a las 34 semanas mediante cesárea programada debido a que una de ellas había dejado de crecer al mismo ritmo que sus hermanas. Según explicaron desde el hospital, Ainara pesó 1.640 gramos, Amira, la más pequeña, 1.560 gramos, y Ámbar, la mayor, 1.780 gramos.

Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología, detalló que el parto anticipado fue una medida médica necesaria para preservar la salud de las bebés y la madre, quienes se encuentran evolucionando favorablemente.

Desde Neonatología, Adrián Aguilar explicó que las tres recién nacidas no requieren oxígeno ni presión para mantener su función pulmonar, aunque permanecen internadas en terapia intensiva neonatal dada su condición de prematuridad. Se prevé que continúen en esta área hasta cumplir al menos un mes de vida, con la posibilidad de pasar a una sala de cuidados intermedios por dos semanas adicionales para controles.

O.P