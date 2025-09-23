Provincia controló cerca de 8.000 vehículos y retiró de la vía pública a 48 conductores durante el fin de semana

El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.



En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.757 vehículos, realizó 3.135 test de alcoholemia y retiró a 48 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

En el despliegue en la capital provincial, donde se observó un importante movimiento por el aniversario de la ciudad, los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.



Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.069 vehículos, se realizaron 1.069 test de alcoholemia, hubo tres casos positivos, se labraron 27 infracciones y no se retuvieron automóviles.



Trelew, Gaiman y Dolavon

En el marco del importante movimiento por la ‘Fiesta del Pingüino’ en Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.



En total, se verificaron 944 vehículos, se efectuaron 365 test de alcoholemia en los que se detectaron a 11 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 12 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y no se retuvo ningún rodado.



En Gaiman, se controlaron 163 vehículos, se llevaron a cabo 163 test de alcoholemia, se comprobó una alcoholemia positiva, se efectuaron tres infracciones y no se retuvieron automóviles.



En Dolavon se realizó un importante despliegue para garantizar la cobertura preventiva en el ‘Abuelazo Fest’ en el que se realizaron 88 test de alcoholemia, se constataron dos infracciones, se labraron tres infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.



En total, se controlaron 2.501 vehículos, se realizaron 71 test de alcoholemia, se detectó a 16 conductores en estado de ebriedad, se labraron 65 infracciones y se retuvieron dos automóviles.



Rada Tilly

Se controlaron 147 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, no se labraron infracciones ni se retuvo ningún automóvil.



Camarones

Se controlaron 24 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 955 vehículos verificados en diversos controles.



En estos operativos, se efectuaron 211 test de alcoholemia, se comprobaron tres casos positivos, se labraron 16 infracciones y no se retuvieron automóviles.



Esquel

En Esquel, se controlaron 1.123 vehículos, se realizaron 1.035 test de alcoholemia, se comprobaron 10 casos positivos, se labraron 52 infracciones y no se retuvieron rodados.



Trevelin

Se controlaron 56 vehículos, se llevaron a cabo 56 test de alcoholemia, se comprobaron dos casos positivos, se confeccionaron tres infracciones y se retuvieron dos automóviles.

En José de San Martín, se controlaron 84 vehículos, se desarrollaron 45 test de alcoholemia y se registró una infracción. En Paso de Indios, se controlaron 22 vehículos y no se desarrollaron infracciones.



En Gobernador Costa, se verificaron 150 vehículos, se efectuaron 32 test de alcoholemia y no se labró ninguna infracción.



En Río Pico, se controlaron 175 vehículos y se efectuó una infracción. En Tecka, se controlaron 256 rodados y no se labró ninguna infracción ni se retuvo ningún automóvil.

R.G.