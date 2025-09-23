Quedan pocas vacantes para participar en el Torneo de Fútbol Infantil en Paso de Indios

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Los equipos que quieran ser parte de la fiesta del Fútbol Infantil con el Torneo de la Meseta deberán, rápidamente, comunicarse con Patricio Ñanculeo (+54 9 280 487-9375) para saber que categorías quedan libres, porque las vacantes son pocas y las inscripciones están a punto de cerrarse.

El Torneo de la Meseta de Fútbol Infantil se jugará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en la localidad de Paso de Indios, tanto en el gimnasio municipal como en la cancha de césped sintético ubicada a metros del mismo gimnasio, al costado del albergue municipal.

Un total de ocho categorías jugarán este torneo donde cinco de ellas serán de varones y la restantes de mujeres.

“Este es un torneo que tiene mucha historia, que arrancó en el año 2000. Habíamos comenzado con Futbol 11, pero por las inclemencias del viento con el tiempo terminó siendo de futsal”, señaló Patricio Ñanculeo a este medio

Aprovechando el feriado del mes de octubre, el torneo infanto juvenil de futsal se jugará entre el viernes 10 (feriado) al domingo 12 de octubre, en dos canchas simultáneas. Uno será el cómodo Gimnasio Municipal y el otro espacio será la cancha de césped sintético que está ubicada detrás del gimnasio, al costado del albergue municipal.

Si el tiempo lo permite (y si el viento también lo permite) habrá una importante cantidad de partidos en esa cancha también.

Las categorías de varones que tomarán parte son las siguientes: 2009/10; 2011/12; 2013/14; 2015/16 y 2017/18.

Por el lado de las mujeres, habrá tres categorías: 2010/11/12; 2013/14 y 2015/16.

Las inscripciones tienen un costo de 60 mil pesos por equipo (además del costo arbitral) y habrá premios, en dinero en efectivo, para los dos primeros de cada categoría, donde el campeón se hará acreedor a 100 mil pesos, además de un trofeo; en tanto el escolta se llevará otros 60 mil pesos y también otro trofeo.

Claro que estará en juego una Copa Challenger que será para la institución que tenga más puntos en la sumatoria de todas las categorías.

Por ende, cuando más equipos presente una institución deportiva, más posibilidades de llevarse la Copa tiene.

Hasta el momento los clubes anotados, con varias categorías, son Manchester de Trelew, Paso del Sapo, Costanera Sur de José de San Martin, Camarones y la Escuela Municipal de Rio Pico, entre otras instituciones.

Los clubes interesados en conocer cuestiones reglamentarias, temas de alojamiento, comidas e inscripciones, podrán comunicarse al +54 9 280 487-9375 (Patricio).