Día de las Bibliotecas Populares: un reconocimiento a quienes promueven la cultura y el encuentro

Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día de las Bibliotecas Populares en conmemoración de la promulgación de la Ley Nº 419 por Domingo Faustino Sarmiento, que en 1870 dio origen a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Este organismo federal y participativo se ha convertido en un pilar fundamental para sostener a estas instituciones en todo el país.

Las bibliotecas populares son una red que, con trabajo y un profundo sentido colectivo, abre sus puertas para crear espacios de encuentro, pensamiento crítico, inclusión social y acceso democrático al conocimiento.

La celebración de este día busca reconocer el compromiso de las comisiones directivas, la comunidad de socios, los bibliotecarios, talleristas y vecinos que hacen posible que las bibliotecas sigan siendo "motor de cultura, organización y resistencia". En el último tiempo, estas instituciones fueron defendidas por las propias bibliotecas populares, que se organizaron para protegerlas de los ataques del gobierno nacional.

