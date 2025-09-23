17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
23 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Día de las Bibliotecas Populares: un reconocimiento a quienes promueven la cultura y el encuentro

Hoy se conmemora la promulgación de la Ley Nº 419 de 1870, que dio origen a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día de las Bibliotecas Populares en conmemoración de la promulgación de la Ley Nº 419 por Domingo Faustino Sarmiento, que en 1870 dio origen a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Este organismo federal y participativo se ha convertido en un pilar fundamental para sostener a estas instituciones en todo el país.

 

 

Las bibliotecas populares son una red que, con trabajo y un profundo sentido colectivo, abre sus puertas para crear espacios de encuentro, pensamiento crítico, inclusión social y acceso democrático al conocimiento.

 

 

La celebración de este día busca reconocer el compromiso de las comisiones directivas, la comunidad de socios, los bibliotecarios, talleristas y vecinos que hacen posible que las bibliotecas sigan siendo "motor de cultura, organización y resistencia". En el último tiempo, estas instituciones fueron defendidas por las propias bibliotecas populares, que se organizaron para protegerlas de los ataques del gobierno nacional.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un auto se incendió en el barrio Ceferino
2
 Anunciaron corte de luz programado para este miércoles
3
 Crisis en los Taxis de Esquel: "Hay que hacer algo urgente"
4
 Atención, vecinos: habrá dos cortes de luz programados en Esquel mañana
5
 Se realizó el curso de escopetistas, destinado a oficiales de toda la región
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
3
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
4
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
5
 Día de la Sanidad: el Centro de Salud de Bella Vista celebró su día
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -