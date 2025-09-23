13°
Esquel, Argentina
Martes 23 de Septiembre de 2025
23 de Septiembre de 2025
policiales
Por Redacción Red43

Un auto se incendió en el barrio Ceferino

El hecho ocurrió este martes por la mañana. El propietario del vehículo no sufrió lesiones y se investiga un posible cortocircuito como causa del siniestro.
Por Redacción Red43

En la mañana de este martes 23 de septiembre, un incendio de vehículo encendió la alarma en el barrio Ceferino, aunque afortunadamente no hubo heridos ni complicaciones mayores.

 

El auto siniestrado pertenece a Joaquín López, quien relató que, como cada día, intentó encenderlo antes de salir rumbo al trabajo y a la escuela con sus hijos, pero el motor no respondía. Minutos después, vio cómo el vehículo comenzaba a arder: “Cuando salgo estaba ardiendo”, contó a Red43. 

 

Las primeras hipótesis apuntan a un cortocircuito como posible causa del incendio, lo que provocó daños casi totales en el rodado. “No sé si servirá”, lamentó el propietario.

 

Intervino en el lugar una unidad de Bomberos Voluntarios de la ciudad y la Policía de la provincia. 

 

El siniestro dejó solo pérdidas materiales, ya que no había ocupantes dentro del vehículo al momento de iniciarse las llamas.

 

 

R.G.

 

 

