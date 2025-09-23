Se realizó el curso de escopetistas, destinado a oficiales de toda la región

En el día de ayer, lunes 22 de septiembre, se realizó el acto de cierre del curso de formación de escopetistas

El curso se realizó en Trevelin, y la entrega en el casino de la Policía del Chubut, en la calle Rivadavia (Canquel).

La comisario Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, detalló que entregaron los certificados del curso, del cual participaron oficiales de las distintas unidades, tanto de Esquel como de Epuyén, Atilio Viglione, El Hoyo, así como personal de la Montada y de la división de canes.

Lograron la certificación 17 oficiales de los que participaron, una necesidad desde las dependencias por contar con el personal capacitado en esa área, la cual llevó 7 días y culminó con este acto realizado el lunes a las 10 de la mañana.

SL