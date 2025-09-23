13°
Esquel, Argentina
23 de Septiembre de 2025
Se realizó el curso de escopetistas, destinado a oficiales de toda la región

En el día de ayer culminó la instancia de formación en la que 17 oficiales de las distintas unidades regionales.
En el día de ayer, lunes 22 de septiembre, se realizó el acto de cierre del curso de formación de escopetistas

 

El curso se realizó en Trevelin, y la entrega en el casino de la Policía del Chubut, en la calle Rivadavia (Canquel).

 

La comisario Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, detalló que entregaron los certificados del curso, del cual participaron oficiales de las distintas unidades, tanto de Esquel como de Epuyén, Atilio Viglione, El Hoyo, así como personal de la Montada y de la división de canes.

 

Lograron la certificación 17 oficiales de los que participaron, una necesidad desde las dependencias por contar con el personal capacitado en esa área, la cual llevó 7 días y culminó con este acto realizado el lunes a las 10 de la mañana.

 

