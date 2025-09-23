12°
Martes 23 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Atención, vecinos: habrá dos cortes de luz programados en Esquel mañana

La Cooperativa 16 de Octubre informó que la interrupción del servicio se debe a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Por Redacción Red43

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que mañana, miércoles 24 de septiembre, se realizarán dos cortes de energía programados en Esquel. Las interrupciones del servicio, necesarias para el reemplazo de una subestación transformadora, afectarán a distintos sectores de la ciudad en dos horarios diferentes.

 

 

Esquel, 23 de septiembre de 2025 – La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que mañana, miércoles 24 de septiembre, se realizarán dos cortes de energía programados en Esquel. Las interrupciones del servicio, necesarias para el reemplazo de una subestación transformadora, afectarán a distintos sectores de la ciudad en dos horarios diferentes.

 

 

Sectores afectados y horarios

 

Los cortes se llevarán a cabo en los siguientes horarios y zonas:

 

  • Primer corte: de 08:30 a 09:10. Afectará a los usuarios ubicados entre Avenida Yrigoyen y Belgrano, y desde la calle Concejal Celestino Beatove hasta Avenida Alvear (lado par).

     

  • Segundo corte: de 14:00 a 14:30. El servicio se interrumpirá en las siguientes zonas:

     

    • Entre Belgrano y 25 de Mayo, de Alsina hasta Avenida Alvear.

       

    • Entre Pasteur y Perito Moreno, desde Avenida Alvear hasta Rivadavia.

       

    • Entre Belgrano y Avenida Fontana, de Don Bosco a Humphreys.

       

    • Alto Río Percy.

       

    • Predio de antenas - Laguna La Zeta.
       

       

 

Recomendaciones para los usuarios

 

La Cooperativa 16 de Octubre recomienda a los vecinos desconectar los artefactos sensibles para evitar daños y no realizar maniobras eléctricas durante los cortes. También sugiere programar las tareas que requieran energía fuera de los horarios de interrupción y conectar los equipos de forma gradual una vez que el servicio se haya restablecido.

 

