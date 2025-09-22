Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
22 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Almundo llegó a Esquel: viajes, asesoramiento y promociones especiales

Candela Sayago inauguró la sucursal local de la reconocida agencia internacional en Rivadavia 1172. Brinda atención personalizada, ofertas y asesoramiento en paquetes, vuelos y seguros de viaje.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Candela Sayago, Licenciada en Turismo y emprendedora, inauguró una sucursal de Almundo en la ciudad de Esquel. 

 

"Almundo es una agencia de viajes a nivel internacional que tiene toda una red de franquicias, hay más de 175 a lo largo de Argentina. Nos dedicamos al armado de paquetes, venta de vuelos, asistencia médica y actividades dentro de Argentina y también en el exterior", explica Candela a Red43. 

 

Además, remarcó que Almundo es una empresa de gran reconocimiento que funciona hace varios años y que tiene convenios con distintas empresas a nivel mundial. "Es una nueva propuesta. Hoy en día se compra mucho por internet y esta es una empresa a la que cualquiera puede ingresar a su sitio web y conseguir buenas tarifas para los viajes, pero el tener acá una oficina les da otro tipo de respaldo. Pueden pasar y asesorarse de la mejor manera", aseguró. 

 

Respecto a los destinos más elegidos por los esquelenses, Candela comenta que los vecinos de la ciudad eligen escapar del frío hacia una playa en el Caribe o en Brasil, pero además se pueden organizar viajes a Europa, Estados Unidos, Sudamérica e incluso Asia. 

 

Candela también comenta que, desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre, Almundo presenta la "Sucursale": una semana entera de descuentos y promociones para que los vecinos aprovechen y viajen al lugar que siempre quisieron conocer. 

 

La oficina de Almundo en Esquel se encuentra en Rivadavia 1172 y estará abierta de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs, y de 15:00 a 19:00 hs. Mientras tanto, los sábados el horario de atención es de 10:00 a 13:00 hs. 

 

Para más información sobre destinos, vuelos y paquetes, también pueden consultar a través de Instagram en @almundoesquel. 

 

 

R.G.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio arrasador: Una dulcería fue consumida casi por completo
2
 Un incendio afectó la habitación de una vivienda en Esquel
3
 Otra noche de fuego: Una casa quedó totalmente destruida
4
 Almundo llegó a Esquel: viajes, asesoramiento y promociones especiales
5
 Dos jóvenes detenidos tras agredir a personal policial a la salida de un boliche en Esquel
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -