Almundo llegó a Esquel: viajes, asesoramiento y promociones especiales

Candela Sayago, Licenciada en Turismo y emprendedora, inauguró una sucursal de Almundo en la ciudad de Esquel.

"Almundo es una agencia de viajes a nivel internacional que tiene toda una red de franquicias, hay más de 175 a lo largo de Argentina. Nos dedicamos al armado de paquetes, venta de vuelos, asistencia médica y actividades dentro de Argentina y también en el exterior", explica Candela a Red43.

Además, remarcó que Almundo es una empresa de gran reconocimiento que funciona hace varios años y que tiene convenios con distintas empresas a nivel mundial. "Es una nueva propuesta. Hoy en día se compra mucho por internet y esta es una empresa a la que cualquiera puede ingresar a su sitio web y conseguir buenas tarifas para los viajes, pero el tener acá una oficina les da otro tipo de respaldo. Pueden pasar y asesorarse de la mejor manera", aseguró.

Respecto a los destinos más elegidos por los esquelenses, Candela comenta que los vecinos de la ciudad eligen escapar del frío hacia una playa en el Caribe o en Brasil, pero además se pueden organizar viajes a Europa, Estados Unidos, Sudamérica e incluso Asia.

Candela también comenta que, desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre, Almundo presenta la "Sucursale": una semana entera de descuentos y promociones para que los vecinos aprovechen y viajen al lugar que siempre quisieron conocer.

La oficina de Almundo en Esquel se encuentra en Rivadavia 1172 y estará abierta de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 hs, y de 15:00 a 19:00 hs. Mientras tanto, los sábados el horario de atención es de 10:00 a 13:00 hs.

Para más información sobre destinos, vuelos y paquetes, también pueden consultar a través de Instagram en @almundoesquel.

