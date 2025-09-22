"Casa Mía": un nuevo emprendimiento familiar abre sus puertas en Esquel

El pasado 5 de septiembre, Martín Chulia abrió las puertas de "Casa Mía polleria". Con la ayuda de su hijo y su pareja, Martín apuesta a la calidad y al servicio en un contexto económico complejo, convencido de que “es muy difícil la situación hoy en día, pero apostamos a crecer y más que en familia, tiene un sabor diferente”.

El local se especializa en elaboraciones propias y de alta calidad, como milanesas, arrollados de pollo y hamburguesas caseras que, según Martín, están “volando”. La buena respuesta de los clientes los ha entusiasmado, y el “boca en boca” y el regreso de muchos vecinos son una señal de que el trabajo está rindiendo sus frutos.

Además de sus productos estrella, “Casa Mía” ofrece una variedad de artículos, incluyendo fiambres, bebidas, carbón, leña y dulces, con el objetivo de ser un servicio más para los residentes del barrio y los turistas que visitan la ciudad.

La polleria está ubicada en Diagonal Rossi 162, a media cuadra de la Avenida Alvear, y sus horarios de atención son los siguientes:

Lunes a sábados: de 9.30 a 14 horas y de 17.30 a 22 horas.

Domingos: de 10.30 a 14 horas y de 18.30 a 21.30 horas.

El emprendimiento tiene presencia en las redes sociales como "Casa Mía, pollería" y, a través de sus publicaciones, intentan transmitir su esencia familiar y su entusiasmo.

F.P