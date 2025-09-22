Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
22 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

"Casa Mía": un nuevo emprendimiento familiar abre sus puertas en Esquel

Con el objetivo de crecer como un emprendimiento familiar, la pollería ofrece una variedad de productos, además de sus especialidades, para brindar un servicio más a la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado 5 de septiembre, Martín Chulia abrió las puertas de "Casa Mía polleria". Con la ayuda de su hijo y su pareja, Martín apuesta a la calidad y al servicio en un contexto económico complejo, convencido de que “es muy difícil la situación hoy en día, pero apostamos a crecer y más que en familia, tiene un sabor diferente”.

 

 

El local se especializa en elaboraciones propias y de alta calidad, como milanesas, arrollados de pollo y hamburguesas caseras que, según Martín, están “volando”. La buena respuesta de los clientes los ha entusiasmado, y el “boca en boca” y el regreso de muchos vecinos son una señal de que el trabajo está rindiendo sus frutos.

 

 

Además de sus productos estrella, “Casa Mía” ofrece una variedad de artículos, incluyendo fiambres, bebidas, carbón, leña y dulces, con el objetivo de ser un servicio más para los residentes del barrio y los turistas que visitan la ciudad.

 

 

La polleria está ubicada en Diagonal Rossi 162, a media cuadra de la Avenida Alvear, y sus horarios de atención son los siguientes:

 

 

  • Lunes a sábados: de 9.30 a 14 horas y de 17.30 a 22 horas.

     

 

  • Domingos: de 10.30 a 14 horas y de 18.30 a 21.30 horas.

     

 

El emprendimiento tiene presencia en las redes sociales como "Casa Mía, pollería" y, a través de sus publicaciones, intentan transmitir su esencia familiar y su entusiasmo.

 

 

F.P

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio arrasador: Una dulcería fue consumida casi por completo
2
 Un incendio afectó la habitación de una vivienda en Esquel
3
 Otra noche de fuego: Una casa quedó totalmente destruida
4
 Almundo llegó a Esquel: viajes, asesoramiento y promociones especiales
5
 Dos jóvenes detenidos tras agredir a personal policial a la salida de un boliche en Esquel
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 Oficios con salida laboral: la UNPSJB inicia un ciclo de capacitaciones gratuitas en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -