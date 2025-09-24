13°
Esquel, Argentina
24 de Septiembre de 2025
24 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

El MUNA busca fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes

Carla Pérez, trabajadora social del Servicio de Protección de Derechos de Esquel, participó en un encuentro que busca generar estrategias para erradicar la violencia y fortalecer las instituciones.
Por Redacción Red43

Carla Pérez, trabajadora social del Servicio de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Esquel, participó en el encuentro MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y Adolescencia) que se realizó el 17 y 18 de septiembre en las ciudades de Trelew y Rawson.

El objetivo principal de la reunión, organizada por el Ministerio de Familia, fue trabajar en el fortalecimiento del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes y generar lineamientos para crear entornos libres de violencia. Durante el evento, se puso un especial énfasis en el rol de los Servicios de Protección de Derechos para abordar estas problemáticas. 

 

El encuentro contó con la presencia de autoridades provinciales como Florencia Papaiani, representantes de UNICEF, y profesionales que integran la mesa de MUNA.

 

Desde Esquel, también asistieron la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Pamela Ruppel, y la coordinadora de Primera Infancia, Roxana Ledesma. Carla Pérez participó en representación del Servicio de Protección de Derechos de su ciudad.

 

 

 

E.B.W.

 

 

 

