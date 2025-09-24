13°
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
Ingram recibió a la Cónsul de Chile en la región

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor “Cano” Ingram, recibió este miércoles a la cónsul de Chile en la región, señora Rosa Sonia de Andraca Riquelme. 
Por Redacción Red43

Durante el encuentro que se realizó en el despacho del Jefe Comunal, la funcionaria chilena se puso a disposición del intendente y la comunidad chilena en la zona. “Mi objetivo es ser una herramienta que facilite todo lo que tiene que ver con trámites de los ciudadanos ante el Gobierno de Chile”.

 

Ingram, quien durante el encuentro estuvo acompañado del concejal David Arakawa, agradeció el gesto de Andraca Riquelme de acercarse al municipio, a la vez que se puso a disposición: “Para continuar con nuestra política de trabajo conjunto tanto con las autoridades como con la comunidad de residentes chilenos en Trevelin y los Parajes, sosteniendo nuestra decisión como sociedad de ser una comunidad pluricultural". 

 

 

R.G.

 

