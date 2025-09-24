El Rotary Club Esquel reconoció a los “mejores compañeros” de las escuelas locales

Lorena Jones, presidenta del Rotary Club Esquel, remarcó que “es un día especial para Rotary, ya que se reconoce al mejor compañero de los últimos años de las escuelas secundarias de Esquel, Trevelin y sus Parajes”.



La institución señaló que “en esta oportunidad fueron 12 escuelas en total, 31 chicos que recibieron un diploma de distinción de mejor compañero y, además, una planta que fue donada por la municipalidad de Esquel, como para que el día de mañana en su jardín la vean y recuerden” que esa planta fue recibida cuando fueron elegidos mejores compañeros.



Los valores que transmite el Rotary Club reflejados en este acto: “la solidaridad, el compromiso, trabajar juntos, la honestidad, son los valores que nosotros trabajamos a diario para hacer Rotary. Agradecer a la familia, porque la familia es la primera escuela”.



Con el agradecimiento de los estudiantes también por su desempeño en esta etapa de la vida que “pasa muy rápido y será recordada por siempre”.



SL

