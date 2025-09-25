Esquel se destaca como candidato en los Premios FED

La provincia del Chubut será protagonista en la III Edición de los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (Premios FED), que reconocen a los destinos, personas, empresas e instituciones que, por su liderazgo, innovación y compromiso, están transformando la forma de hacer turismo en el país.

La selección de los destinos fue realizada por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, con el objetivo de promocionar y visibilizar la diversidad de atractivos turísticos en todo el territorio provincial.

En esta edición, Chubut cuenta con cinco nominaciones en diferentes categorías, entre ellas a Puerto Madryn como Destino Turístico que se Destaca, ya que se consolida como uno de los destinos más atractivos de la Patagonia argentina, reconocido nacional e internacionalmente por su diversidad hotelera, gastronómica, cultural y recreativa.

Entre sus experiencias únicas sobresale el snorkel con lobos marinos, además de un fuerte compromiso con la accesibilidad turística, garantizando que sus propuestas estén al alcance de todas las personas.

Destino Innovador



Comodoro Rivadavia se proyecta como un destino innovador que diversifica su matriz económica y apuesta al turismo sostenible.

El Área Natural Protegida Rocas Coloradas es su gran emblema: un espacio de más de 95.000 hectáreas que combina paisajes únicos con un invaluable patrimonio paleontológico y arqueológico, entre ellos el Valle Lunar, el Monte de los Meteoritos y un bosque petrificado de 50 millones de años.

Destino Emergente



En el corazón de la estepa patagónica, Gualjaina avanza como destino emergente, integrando naturaleza, aventura y cultura.

Su atractivo insignia es Piedra Parada y el Cañadón de la Buitrera, escenario ideal para la escalada y el trekking. Además, impulsa propuestas innovadoras como el enoturismo, fortaleciendo su identidad y consolidándose como un destino en pleno crecimiento.

Destino para Todos



Ubicada en un entorno privilegiado, Esquel es portal de acceso al Parque Nacional Los Alerces (Patrimonio Mundial de la UNESCO), a la Comarca Andina y al corredor binacional con Chile.

Su conectividad, infraestructura y la red de áreas naturales protegidas como Laguna La Zeta, Nant y Fall, Lago Baggilt y Piedra Parada, la posicionan como un nodo territorial clave que garantiza experiencias turísticas inclusivas y accesibles para todos los visitantes.

Destino Auténtico: Gaiman y Trevelin

En esta categoría, tanto Gaiman como Trevelin se destacan por preservar y celebrar su identidad cultural galesa, visible en la arquitectura, la gastronomía y las festividades tradicionales.

El entorno natural de valles, ríos y montañas refuerza esta autenticidad, reconocida internacionalmente con el galardón Best Tourism Village 2024 de ONU Turismo, que posiciona a Gaiman y Trevelin como un ejemplo global de turismo responsable y sostenible.

Premios FED

Los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (FED) buscan reconocer experiencias exitosas y mejores prácticas del turismo nacional, fomentando una cultura de excelencia e innovación.

Un jurado de periodistas especializados evalúa los candidatos en cinco categorías: Destino Turístico que se Destaca, Destino Innovador, Destino Emergente, Destino para Todos y Destino Auténtico.

Este viernes 26 de septiembre se llevará adelante la elección de los destinos, dando a conocer a los ganadores. Con estas cinco postulaciones, Chubut reafirma su liderazgo turístico en Argentina y el mundo, mostrando la riqueza y diversidad de sus destinos, desde la cordillera hasta la estepa y el mar.

R.G.