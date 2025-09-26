Crearon una comisión para erradicar la violencia en el fútbol de la Comarca Andina

La Subsecretaría de Deportes de El Bolsón anunció la conformación de una comisión reguladora junto a referentes de las ligas de fútbol de la Comarca Andina, con el objetivo de trabajar en la prevención y actuación frente a hechos de violencia en el deporte.

Fútbol más seguro y respetuoso

Durante el encuentro participaron dirigentes de distintas ligas comarcales, quienes coincidieron en la necesidad de implementar medidas que garanticen un ámbito deportivo libre de agresiones.

La nueva comisión tendrá como funciones principales: realizar un seguimiento de incidentes registrados en los torneos, elaborar informes y registros unificados entre todas las ligas, y coordinar acciones conjuntas para prevenir y sancionar hechos de violencia.

Objetivos a mediano y largo plazo

Entre los propósitos planteados se encuentran: establecer sanciones claras y unificadas ante faltas graves, e impulsar capacitaciones y actividades educativas para fomentar valores de respeto, inclusión y convivencia.

Participación comarcal

En la reunión estuvieron presentes representantes de las ligas AFCA, AFUCA, AFUVECO, LIFA El Maitén, Liga Femenina El Bolsón, Liga Futsal Epuyén y Liga Argentina de Futsal, además de autoridades municipales y deportivas de El Bolsón, El Maitén, Epuyén, Lago Puelo, El Hoyo y Cholila.

O.P.