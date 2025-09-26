15°
Viernes 26 de Septiembre de 2025
26 de Septiembre de 2025
Quema mal controlada generó un incendio de interfase detrás de la Escuela 7727

Esta mañana, se vivieron momentos de tensión detrás del nuevo edificio de la Escuela N° 7727. La imprudencia de una quema mal realizada volvió a poner en jaque la seguridad. 
Bomberos Voluntarios de El Hoyo intervinieron esta mañana en un incendio de interfase originado por una quema descontrolada detrás de la construcción del nuevo edificio de la Escuela N° 7727.

 

Pasadas las 9 hs se activó el toque de sirena tras la denuncia vecinal, y tres móviles se dirigieron al lugar. Al arribar, constataron que el fuego se había propagado sobre álamos volteados. Gracias al trabajo coordinado, se logró la extinción de los focos activos y el enfriamiento de la zona para evitar reinicios.

 

 

En el operativo también participaron efectivos de la Policía y personal de la Brigada de Incendios.

 

Importancia de la prevención

 

Desde el cuartel recordaron que, aunque las quemas están habilitadas en ciertos horarios, las condiciones actuales de viento, la falta de agua en el lugar y la ausencia de medidas preventivas convierten cualquier foco en un riesgo para la comunidad y el entorno natural.

 

 

Remarcaron la necesidad de:

 

  • Tramitar el permiso correspondiente a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego – Base Golondrinas.

     

  • Preparar previamente el sitio, contar con agua y herramientas de extinción.

     

  • Mantener la supervisión constante de al menos una persona.

     

  • Realizar quemas en zonas despejadas con una faja de seguridad adecuada.

     

  • Apagar totalmente con abundante agua, evitando cubrir con tierra, ya que puede generar incendios subterráneos.

     

 

O.P.

 

