Trevelin: querer, apostar y confiar

Trevelin se prepara para recibir una nueva temporada con el impulso de una flamante gestión.

"Voy a dar lo mejor de sí para mi pueblo, que no es poca cosa, y para la comarca también, porque bueno, acá crecemos todos juntos," afirma Figueroa, subrayando el espíritu colaborativo. Con el Campo de Tulipanes y sus 30 años de historia como ancla, la agenda está repleta. De hecho, el primer gran paso es la promoción activa: "Ahora próximamente, mañana ya estoy partiendo a Buenos Aires con parte de mi equipo, para bueno, para difundir lo que hay acá en Trevelin," en referencia a la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde la secretaria representará a la localidad en el stand de Nación.

Diálogo y Vivencias como Ejes de Gestión

La clave del éxito, según la funcionaria, reside en fortalecer los lazos entre todos los actores. Ella cree firmemente en la necesidad de un "diálogo siempre tiene que estar entre ambas partes... nos necesitamos". Esta convicción se materializa en espacios como el Ente Mixto, una "excelente forma de poder llevar decisiones en común" a pesar de las diferentes miradas del sector público y privado.

Además del diálogo, Figueroa pone el foco en la experiencia. Para ofrecer un servicio auténtico, primero hay que conocerlo. "Para poder ofrecer servicios, lo ideal sería vivenciarlos."

Esta filosofía se aplica tanto a los prestadores —con invitaciones conjuntas como la de Sierra Colorada— como a los propios lugareños, bajo el concepto de "de lo micro a lo macro": "Todos los que somos de aquí, de la zona, tenemos que conocer nuestros atractivos turísticos para brindar una buena información también, porque a veces se comete el error de opinar sin conocer." La meta es lograr una "misma comunicación, una misma sintonía" que respalde el arduo trabajo del sector privado.

Un Portal de Oportunidades para la Comarca

Figueroa destaca que Trevelin y la comarca están "muy bendecidos" por sus bellezas naturales, y llama a la unión: "Lo único que tenemos que hacer es unirnos y trabajar en conjunto." Prueba de esta integración es el convenio con ATECh para generar beneficios que promuevan la movilización de chubutenses por toda la provincia, y la colaboración con El Hoyo para la temporada de tulipanes, que incluirá la visita de influencers para que "en conjunto nos podemos ver beneficiados en ambas partes".

El territorio de Trevelin, una "tierra muy fértil", es visto por la Secretaria como algo más que un destino."Trevelin yo lo defino como un portal, porque es una localidad que te permite conectar con sí misma, que te permite ser vos."

Y al igual que los pioneros que abrieron el camino con los tulipanes hace tres décadas o los emprendimientos de la Ruta de las Chacras, comandados por mujeres, demuestra que el éxito florece cuando hay voluntad. También mencionó el campo de peonías, Taiyō, de Martín Sasaki, como uno de las tantas producciones de Trevelin.

El camino, desde la gestión pública hasta el emprendimiento privado, solo requiere de un ingrediente fundamental que resume la nueva impronta turística de Trevelin: "Se trata sólo de querer, de apostar y de confiar."

E.B.W.