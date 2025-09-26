Juegos, cuentos y paleoarte: Provincia celebra la Primavera

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar este sábado 27 de septiembre del evento “La Calle Juega”. La actividad se realizará de 15 a 18 horas en la Plaza Cultural, frente al Centro Cultural Provincial (CCP), con una tarde llena de juegos, talleres y propuestas recreativas para toda la familia.

El evento se enmarca en el 19° aniversario del CCP y en los festejos por la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante. Los asistentes podrán disfrutar de juegos callejeros guiados, narración de cuentos a cargo de Laura Casariego y, una de las grandes novedades, el “Taller de Paleoarte” con el paleoartista Claudio Serrano, quien enseñará a modelar réplicas de fósiles.

Rawson comienza a construir su Plaza Cultural

“La Calle Juega” marca el inicio de un proyecto clave para la ciudad: el reacondicionamiento de la calle Doctor Ángel Federicci, que será peatonalizada entre Mitre y Justo Alsúa. Esta iniciativa busca crear una Plaza Cultural permanente, en cumplimiento de la Ordenanza 9208/25 aprobada el pasado 7 de mayo por el Concejo Deliberante.

Este proyecto se desarrolla en conjunto con los alumnos de 7° año de la Escuela Politécnica N° 702 de Rawson, quienes colaboran en el marco de un convenio de pasantías.

En una primera etapa, la Plaza Cultural contará con la pintura de juegos de piso y la construcción de una pista de concientización vial. Este espacio educativo, que se realiza en coordinación con la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, será inaugurado oficialmente el próximo 8 de octubre.

El proyecto de la Subsecretaría de Cultura busca recuperar un espacio emblemático, combinando cultura, recreación, deporte y educación. A futuro, se contempla la expansión de la Plaza Cultural con la construcción de un “skateplaza” que se sumará al Anfiteatro al aire libre.