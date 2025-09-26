Centenario con anuncios: Torres entregó un Aula Digital y firmó la obra del Albergue Comunal en Lago Blanco

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes los festejos por el 100° aniversario de Lago Blanco. En un emotivo acto que compartió junto a vecinos de la localidad, el mandatario entregó equipamiento tecnológico y aportes económicos, firmó acuerdos para la ejecución de viviendas y adoquinado, y anunció la construcción de un Albergue para la comuna.

“Estos pueblos que hacen patria y construyen ciudadanía, son los pueblos que tenemos que reivindicar defendiendo lo que es nuestro y dando a los más chicos la posibilidad de acceder a las mismas posibilidades que un chico que nace en Capital Federal o en las ciudades más importantes de esta provincia”, manifestó el titular del Ejecutivo chubutense en el marco del centenario de la comuna.

Acompañado en la ceremonia por la presidenta de Lago Blanco, Micaela Bilbao; la diputada nacional Ana Clara Romero; funcionarios e intendentes de localidades vecinas; el gobernador aseguró que “tenemos la posibilidad histórica de escribir nuestro propio futuro como chubutenses” y llamó “a dar las batallas que hay que dar, independientemente de quién esté a nivel nacional”.

Integración y visión de futuro

En su discurso, Torres se refirió al “hermanamiento que logramos como chubutenses”, destacando la presencia en el acto de “intendentes de distintos colores partidarios”. Señaló al respecto que “tenemos una intendenta joven con muchas ganas, con una visión de futuro y que quiere poner a su pueblo en un lugar protagónico, que quiere darles a las futuras generaciones un futuro mejor, y eso se logra integrando y nivelando para arriba”.

El mandatario aclaró que “nadie nos puede decir cómo gobernar desde Capital Federal y nadie nos puede decir qué tenemos que hacer los chubutenses”, y advirtió en esa línea que “en épocas de elecciones muchos se jactan de tener la solución a todos los problemas y escuchamos lamentablemente dos voces, las voces de quienes abandonaron las rutas y la obra pública, y las voces de los que se afanaron las rutas y la obra pública”.

Mismas oportunidades

Luego de hacer entrega de un Aula Digital Móvil y equipamiento tecnológico a la escuela N° 94 de la comuna, el gobernador sostuvo que “más allá de la infraestructura, hoy estar hablando de conectividad, de robótica, de inteligencia artificial y de programación es hablar del futuro de los más chicos”.

“Que nadie les diga a qué se van a tener que dedicar el resto de su vida porque están condicionados por el lugar donde nacieron. Eso en esta provincia no va a ser así porque los más chicos van a poder estudiar lo que quieran y tener acceso a una educación terciaria sin importar dónde hayan nacido”, remarcó el mandatario.

Indicó que “de eso se trata cuando hablamos de movilidad social ascendente, de dar oportunidades. Y la educación es dar la posibilidad de tener espíritu crítico y que nadie les diga qué pensar. Eso es justicia social”, apuntó.

Torres pidió a la comunidad chubutense “no olvidar de dónde venimos para no perder de vista dónde tenemos que ir y nunca más volver a atravesar esas tragedias educativas que lamentablemente condicionaron a una generación entera”.

Memoria

En tanto, la jefa comunal agradeció al gobernador y a su equipo de trabajo por las distintas obras y proyectos pensados para la localidad y destacó la construcción del “Albergue Comunal, que es tan necesario para nuestra localidad”.

“Seguimos con las aulas tan esperadas para nuestra escuela, el garaje de la ambulancia, los arreglos en la comuna y su puesta en valor”, remarcó Bilbao en el marco de la ceremonia y expresó su “gratitud por el acompañamiento del Gobierno Provincial, no solo del gobernador sino de todo el gabinete que está pendiente de las necesidades de la comuna”.

Al respecto, la presidenta de Lago Blanco reconoció que “esto antes no pasaba, no había presencia ni acompañamiento del Gobierno a una de las localidades más alejadas de la capital de la provincia”. Consideró, asimismo, que “si queremos crecer no tenemos que olvidarnos de los que nos hicieron tanto daño por muchísimo tiempo, de aquellas personas que solo aparecen en épocas electorales; miremos hacia el futuro y no volvamos al pasado que ya sabemos que la pasamos mal”.

Nueva infraestructura para Lago Blanco

Durante la celebración, Torres suscribió un acuerdo para la construcción de obras habitacionales a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y otro, por intermedio de la Administración de Vialidad Provincial, para la ejecución de 2.100 metros cuadrados de pavimento con adoquines de hormigón.

Asimismo, el mandatario firmó un convenio junto a la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación para la edificación del Albergue Comunal y, a través de Chubut Deportes, entregó aportes económicos para asumir parte de los gastos que demanden las tareas de refacción y mantenimiento del Gimnasio local.

El acto comprendió, además, la entrega de reconocimientos a antiguos pobladores, material informático por parte de la Secretaría de Ambiente y de Control del Desarrollo Sustentable y una hormigonera industrial dispuesta por la Secretaría de Trabajo para las tareas de mantenimiento de la comuna.

Equipamiento tecnológico

Asimismo, y en el marco del 100° aniversario de la Escuela N° 94 de Lago Blanco, el gobernador realizó también la entrega al establecimiento de un Aula Digital Móvil y kits tecnológicos como parte del Programa de Fortalecimiento Tecnológico a Instituciones Educativas.

Se trata de un carro de guarda y 20 netbooks; una Sala de Tecnología Educativa, compuesta por SmarTV, notebook, tablets, parlante portátil, cámara web, UPS, impresora 3D y tablero eléctrico; un robot educativo que se programa desde la computadora; y kits compuestos por placas, componentes, sensores y luces para aprender electrónica y programación de manera práctica y sencilla.

Dichas herramientas fueron adquiridas en el marco de un trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) con el objeto de mejorar las capacidades educativas y la puesta en valor de los recursos de aprendizaje.

F.P