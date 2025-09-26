10°
Viernes 26 de Septiembre de 2025
26 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Festejo en grande para los mayores de Esquel: anuncian una jornada de celebración

La Dirección de Tercera Edad organiza un evento con show, juegos y mucha música para agasajar a la comunidad, invitando a todos los mayores de 60 años a participar.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Tercera Edad, organizó una jornada especial para homenajear a los adultos mayores de la comunidad con motivo de la conmemoración mundial cada 1° de octubre. El gran festejo se llevará a cabo ese mismo día, miércoles 1° de octubre, en el Gimnasio Municipal.

 

 

La celebración comenzará a las 12:30 del mediodía y la entrada será libre y gratuita para todos los mayores de 60 años.

 

 

Un día diferente con música y sorpresas

 

Natalia Viana, directora de Tercera Edad, brindó detalles del evento, que está pensado para que los asistentes tengan "un día diferente".

 

"Vamos a ofrecer un almuerzo con ricas pizzas y postre, además de música en vivo, DJ, espectáculos, juegos y mucho baile", expresó la funcionaria. El festejo se extenderá hasta las 16:00 o 17:00 horas, y la única condición para participar es "venir con ganas de pasarla bien".

 

Viana aclaró que no se requiere inscripción previa ni ningún tipo de aporte. Los adultos mayores están invitados a asistir con sus amigos o grupos para disfrutar y celebrar juntos.

 

Entre las actividades recreativas, el evento incluirá la tradicional elección del "Rey y Reina del Adulto Mayor" y otras sorpresas que la funcionaria prefirió no adelantar. "Queremos que participen muchos, que se sientan parte de este homenaje y que pasen una tarde diferente, divertida y especial”, concluyó Viana.

 

 

F.P

 

