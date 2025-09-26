En vivo: “Voces de Esquel” lanza hoy su primer streaming oficial

El nuevo canal de streaming municipal "Voces de Esquel" realiza su primera transmisión oficial hoy, viernes 26 de septiembre, a partir de las 19:00 horas. El proyecto, que surge del Taller de Streaming coordinado por el productor de radio Marco Tonizzo, busca reflejar la vida de la ciudad desde la voz de sus propios protagonistas.

Tras una prueba piloto exitosa, la primera emisión se realizará desde La Casa del Piano, y contará con producción audiovisual, entrevistas y, posiblemente, música en vivo.

Un canal que va más allá del podcast

El taller de streaming, que forma parte de las iniciativas de TAMFI TAMFOC, se dicta los días viernes de 18:45 a 20:30 horas en la Biblioteca Popular Tolkeyen. Luego de enfocarse inicialmente en la producción de podcast, Tonizzo propuso dar un salto a la producción en vivo para "contar historias, salir al aire y armar un canal de streaming que estará emitiendo los viernes desde distintos lugares".

La propuesta ha convocado a participantes de todas las edades, incluyendo a jóvenes y adultos. Entre los alumnos se encuentra Norma, una docente jubilada que se acercó al taller atraída por la locución y el interés en las nuevas herramientas de comunicación.

Para seguir las producciones y ver la emisión de esta noche, la comunidad puede acceder al canal de YouTube “Voces de Esquel”.

F.P